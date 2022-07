Il caldo torrido può essere difficile da sopportare, ma una giusta idratazione può aiutarci a contrastare le temperature alte di questi giorni. Se vuoi provare qualcosa di diverso, prova l’acqua aromatizzata al limone e menta. Un’opzione sana e idratante per rendere più gustosa la tua acqua giornaliera, facendo anche il pieno di vitamine e freschezza.

Con questo caldo asfissiante, il nostro corpo ha bisogno di acqua. Idratarci nel modo corretto è molto importante per il nostro benessere, anche perché le alte temperature ci portano a perdere molti liquidi. Se sei una di quelle persone che non ama bere e a cui non piace il sapore dell’acqua (ebbene sì, c’è a chi non piace bere ed è solo una questione di gusti), l’acqua aromatizzata potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di semplice acqua a cui vengono aggiunte erbe o spicchi di frutta, per dare più sapore e renderle anche ricche di vitamine.

L’acqua aromatizzata può essere fatta velocemente a casa e con gli ingredienti che preferiamo: fragole, mirtilli, cetrioli, ma anche rosmarino, menta. Ma una che sentiamo di consigliare è tra le più rinfrescanti e salutari: limone e menta. Una combinazione perfetta non solo per combattere le alte temperature estive ma anche per fare il pieno di vitamina C.

Acqua aromatizzata limone e menta, ingredienti e preparazione

Preparare l’acqua aromatizzata limone e menta è semplicissimo. Una volta pronta, potrete metterla dentro una borraccia e portarla con voi a lavoro, al mare o per le vostre sedute di shopping.

Ingredienti: 1 litro di acqua minerale, 1 limone possibilmente non trattato e con buccia edibile, 3 foglioline di menta. A piacere, se la volete freschissima, potete aggiungere ghiaccio a cubetti.

La preparazione è semplicissima: lavate per bene il limone e le foglie di menta. Versate poi dell’acqua in una caraffa o direttamente nella borraccia. Dividete a metà il limone e spremetene mezzo nell’acqua. Tagliate a fettine l’altra metà di limone e aggiungetelo all’acqua insieme alle foglie di menta. Lasciate riposare l’acqua in frigorifero per qualche ora. Una volta pronta, filtratela e mettetela in un bicchiere oppure nella vostra borraccia se dovete uscire e volete portarla con voi.