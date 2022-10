8 trucchi da veri pro per rendere la vita un po’ più semplice

Eh sì, a volte la vita è difficile. Essere un adulto con numerose responsabilità non è facile, e spesso ci chiediamo come fare per rendere la vita un po’ più semplice. Cercare di trovare uno scopo e un significato mentre preserviamo anche la nostra salute mentale, prenderci cura di noi stessi e degli altri, rimanere idratati, dormire a sufficienza, sentirsi bene.

Certo, noi non possiamo dirti quale sia il tuo scopo o i tuoi obiettivi, e non pretendiamo di comprendere il significato della vita. Tuttavia, abbiamo raccolto alcuni incredibili trucchi per aiutarti a rendere la vita un po’ più semplice e leggera.

Acquista una borraccia d’acqua carina e grande

Ebbene sì. Ovunque sentiamo dire che essere bene idratati è importantissimo, ma quando poi dobbiamo agire, non arriviamo mai a quei due litri al giorno a cui dovremmo puntare. Allora, aiutati con una borraccia d’acqua che sia carina per te, e bella grande. Basterà riempirla due volte al giorno e boom: l’obiettivo è raggiunto, e la pelle sarà luminosissima.

Lava le federe

No, non vogliamo rivolgerci al Capitan Ovvio. Tuttavia, sembra banale ma non è scontato e alcune persone hanno bisogno di un piccolo promemoria! La biancheria da letto deve essere lavata ogni 7-10 giorni, due settimane al massimo. A volte, la vita è molto frenetica e l’idea di spogliare il letto e rifarlo non si adatta ai nostri orari folli. Per alcune persone, rimettere il copripiumino è un piccolo inferno personale. Come minimo, lava le federe ogni 3-5 giorni. Il sudore, il sebo e la sporcizia si accumulano sulle federe, dove noi poggiamo il viso per 6-8 ore tutti i giorni! E finiamo per dormire nella nostra stessa sporcizia.

Pianifica i tuoi allenamenti in base al tuo ciclo

Abbiamo tutti obiettivi di fitness ma sappiate che, soprattutto per le donne, in realtà non è l’ideale allenarsi in modo spinto tutto il tempo. Le fasi follicolari e ovulatorie (ovvero subito dopo il ciclo e quando stai ovulando) sono momenti in cui puoi concederti allenamenti ad alta intensità. Il periodo luteale e mestruale puoi invece puntare a cose più leggere come passeggiate, sessioni di yoga e relax. Questo non ti farà aumentare di peso.

Definisci un budget di spesa

Per coloro che temono i fogli di calcolo, non sarà necessario. Basta avere un’idea approssimativa di quanto vuoi risparmiare e di quanto devi spendere per sopravvivere. I soldi in più saranno destinati a un drink fuori casa, una maglietta carine e altre frivolezze non necessarie ma così necessarie.

Doppia detersione ogni sera

Indipendentemente dal fatto che tu abbia un make-up completo o che sia struccata, il sudore, il sebo e le varie creme della giornata (compresa quella solare!) devono essere deterse per bene. Prima passa l’olio per rimuovere lo sporco e i residui di prodotto, quindi concediti un massaggio facciale di almeno 60 secondi con il tuo detergente preferito. La differenza sarà palpabile.

Tieni a portata di mana una grossa pila di asciugamani da viso

Concediti alcuni asciugamani da viso di ottima qualità, o semplicemente tienine a portata di mano una grossa pila. In conclusione, non asciugare il viso con lo stesso asciugamano del giorno prima. In questo modo, il tuo viso pulito rimarrà pulito anche dopo una pulizia accurata. E ricordati di tamponare il viso con delicatezza, non di strofinare.

Dieta: punta sulla rotazione delle ricette

Cerca di capire quale sia la tua grande insalata preferita, scegli uno stufato di lenticchie o pasta e ceci, e preparane abbastanza perché durino diversi giorni per pranzi e cene. Modifica leggermente gli avanzi ogni giorno con nuovi condimenti o salsine diverse. In questo modo cucinerai di meno ed eliminerai lo stress di dover pianificare troppi pasti ogni settimana.

Rimuovi dalla tua vita i “succhiatori di energia”

C’è qualcuno nella tua vita che prosciuga le tue energie? Qualcuno che ti fa sentire stanco e irritato dopo aver trascorso del tempo insieme? Forse c’è un amico che è poco solidale, o vuole parlare solo quando ha bisogno di scaricarsi emotivamente, o ti fa sentire giudicato. Rompi! Non deve essere un evento, ma prendere le distanze da coloro che tolgono la tua energia invece di aggiungerla in positivo non farà che del bene alla tua vita e ti aiuterà a rendere la vita un po’ più semplice.