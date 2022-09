6 modi efficaci per rilassare la mente, il corpo e lo spirito

Ora più che mai è importante dare la priorità al proprio benessere e pensare a rilassare la mente, il corpo e lo spirito. Le vacanze sono finite e tra il ritorno al lavoro e alle routine quotidiane, imparare a rilassarsi e a stressarsi meno è fondamentale.

Nella nostra società frenetica e guidata dai consumi, lo stress è molto diffuso. Trovare un equilibrio tra vita, lavoro e obblighi familiari è fondamentale. Dopotutto lo stress può influenzare tutte le aree della nostra vita, comprese le relazioni sociali e la produttività lavorativa. Motivo per cui abbiamo raccolto alcuni dei nostri modi preferiti per rilassare la mente, il corpo e lo spirito.

Inizia con il respiro

Inizia la giornata con alcune semplici tecniche di respirazione calmanti. Ecco come eseguire una pratica efficace di respiro rilassante.

Usa il pollice destro per chiudere la narice destra.

Inspira attraverso la narice sinistra, riempiendo i polmoni di aria.

Sigilla entrambe le narici e trattieni il respiro per 2-3 secondi.

Rilascia la narice destra ed espira lentamente.

Ripeti per 12 volte, inspirando dalla narice sinistra ed espirando dalla destra.

Pratica Yoga

Lo yoga promuove una varietà di benefici per la salute come una maggiore forza e flessibilità e gli studi dimostrano anche che lo yoga può anche aiutare con l’umore e il rilassamento .

Se sei nuovo nello yoga, inizia con queste posizioni yoga per principianti . Oppure prova una delle sessioni di Beachbody Yoga Studio .

Vivi la natura

Trascorrere del tempo nella natura può aiutarti a rilassare la mente e il corpo, quindi trascorri almeno parte della giornata all’aria aperta. Fai un’escursione panoramica, nuota al mare o fai una semplice camminata in un parco.

Medita per rilassare la mente e il corpo

La meditazione quotidiana può aiutarti a concentrarti sul presente e può ridurre il livello di cortisolo, l’ormone dello stress. Anche solo 10 minuti di meditazione al giorno possono aiutarti a gestire i sentimenti di ansia. Se non conosci la meditazione, puoi iniziare con un programma di meditazione guidata seguendo un semplice video su Youtube. Imparerai come smettere di preoccuparti del passato e del futuro e inizierai a vivere nel presente.

Scrivi le tue emozioni e i tuoi sentimenti su un diario

Gli studi dimostrano che il diario e altre forme di “scrittura espressiva” possono migliorare il tuo umore e alleviare lo stress. Prenditi qualche minuto ogni giorno per annotare sentimenti ed emozioni che stai provando, piani o obiettivi per il futuro o preoccupazioni che ti affliggono. Oppure inizia un diario della gratitudine per aiutare a spostare i tuoi pensieri verso sentimenti più positivi.

Pratica la cura di sé

Trovare una pratica di cura di sé che funzioni per te è fondamentale per rilassare la mente, il corpo e lo spirito. Anche mini situazioni di “tempo personale”, come una passeggiata al parco o svegliarsi prima la mattina per goderti da sola la tua tazza di caffè possono essere ottime opzioni per la cura di sé.

Ecco alcune idee per la cura di sé :