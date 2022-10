Bere un bicchiere di acqua al mattino è una buona idea. E no, non saremo qui a dirti che bere acqua appena svegli ti farà dimagrire o avrà un effetto detox. Tuttavia, questa piccola abitudine è vero che fornisce alcuni benefici al nostro organismo. Alcune volte anche le cose più piccole possono fare grandi differenza.

Bere un bicchiere di acqua al mattino aiuta il tuo benessere

Bere un bicchiere d’acqua al mattino come prima cosa appena svegli, a stomaco vuoto, è un consiglio di benessere che si basa principalmente su prove aneddotiche. Se non è vero che questo ti farà dimagrire (come spesso si legge su Internet), è però vero che fornirà alcuni benefici al tuo corpo.

Ti basterà bere un bicchiere di acqua appena sveglio, meglio se a temperatura ambiente o anche leggermente tiepida.

Vediamo 3 motivi per cui questa semplice abitudine quotidiana può giovare al tuo benessere.

1. Bere un bicchiere di acqua al mattino può aiutare a potenziare il tuo cervello

E’ molto probabile svegliarsi leggermente disidratati, anche perché dormendo non abbiamo fornito acqua al nostro corpo per almeno 7 o 8 ore. La disidratazione ci rende irritabili, deconcentrati e meno vigili. Un vecchio bicchiere di acqua aiuta a reintegrare i liquidi che perdiamo durante la notte, reidratando il cervello insieme al resto del corpo.

2. Può aiutare a migliorare la digestione

Un bicchiere d’acqua tiepida come prima cosa al mattino può aiutare a stimolare l’intestino, favorendo una migliore digestione e, sì, anche una migliore evacuazione.

3. Può aiutarti a costruire abitudini sane

Sappiamo tutti (si spera) che bere abbastanza acqua durante il giorno è un qualcosa di essenziale per la nostra salute. Iniziare la giornata con un bel bicchiere di acqua non solo aumenterà la nostra assunzione di liquidi, ma potrà anche stimolarti a creare una routine di idratazione (soprattutto se sei una di quelle persona che si dimentica spesso di bere).