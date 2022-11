Vivere vicino a un parco fa bene alla salute, lo studio

Vivere vicino a un parco può avere un impatto non indifferente sulla salute di chi lo frequenta. Non a caso i prezzi delle case nei pressi delle aree verdi hanno solitamente un prezzo maggiore rispetto a quelle che ne sono prive. Precedenti studi hanno dimostrato che avere un facile accesso a spazi verdi come parchi, boschi o campagne rafforza la salute mentale. Ora, un importante studio condotto da ricercatori della Liverpool University e della London School of Hygiene & Tropical Medicine ha evidenziato che le persone che vivono in aree urbane povere che hanno spazi verdi nelle vicinanze hanno il 16% in meno di probabilità di aver bisogno di cure per il cancro rispetto a quelle che non hanno un accesso simile.

Gli scienziati sono arrivati a queste conclusioni dopo aver studiato i ricoveri ospedalieri di decine di migliaia di persone. Dalla ricerca è emerso che l’accesso a un parco può incoraggiare le persone a fare esercizio fisico e l’attività fisica è una delle azioni alleate nella prevenzione di alcuni tipi di tumori. Negli ultimi due anni, la presenza di aree verdi è stata anche collegata a una minore diffusione del Covid-19, grazie al maggior ricircolo dell’aria. Ma questa è una questione ambientale. Nel caso dei parchi, la sola presenza di un’area dove potersi allenare a costo zero è in grado di spingere le persone a fare movimento e di conseguenza a rimanere in forma, evitando il sovrappeso, tra i fattori di rischio per il cancro.

Passeggiare vicino a fiumi e canali ci rende più felici.

Una precedente ricerca di King’s College London, Nomad Projects e J&L Gibbons, in collaborazione con il Canal & River Trust, ha messo in luce che passeggiare vicino a fiumi e canali ci rende più felici. La combinazione di spazio blu e verde con la fauna selvatica ha un impatto maggiore sul benessere rispetto al trascorrere del tempo in un ambiente caratterizzato solo da spazi verdi. Un quid che può fare la differenza. I risultati hanno mostrato associazioni positive tra visite a canali e fiumi e benessere mentale, nonché un’esperienza positiva per quanto riguarda sentimenti di sicurezza e inclusione sociale rispetto a tutti gli altri tipi di ambienti (come spazi interni, esterni in un ambiente ambiente urbano, prossimità di spazi verdi). Foto di JamesDeMers da Pixabay.