Vivere vicino al mare è associato a una salute migliore: lo studio

Vivere vicino al mare è associato a una migliore salute fisica e psicologica. Lo evidenzia uno studio austriaco pubblicato su Communications Earth & Environment. Gli studiosi del gruppo di psicologia ambientale dell’Università di Vienna hanno analizzato i dati provenienti da 15 Paesi e confermano che vivere vicino al mare, ma così come andare a fare una semplice passeggiata sulla spiaggia, sono associati a una salute migliore.

Il mare come medicina

L’idea che stare vicino al mare possa migliorare la salute non è nuova. Già nel 1660, i medici in Inghilterra iniziarono a promuovere i bagni al mare e le passeggiate costiere come cura. A metà ‘800, “l’aria di mare” era ampiamente promossa come trattamento sanitario tra i cittadini europei più ricchi. All’inizio del XX secolo con il progresso della scienza questa convinzione è andata affievolendosi, ma sta riprendendo piede negli ultimi anni.

Nell’ambito del progetto “Seas, Oceans, and Public Health In Europe“, condotto dalla professoressa Lora Fleming, Sandra Geiger e colleghi delle Università di Vienna, Exeter e Birmingham, nonché Seascape Belgium e European Marine Board, sono state intervistate oltre 15.000 provenienti da 14 paesi europei (Belgio, Bulgaria, Cechia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito) e Australia, per esprimere le loro opinioni su varie attività legate al mare e alla propria salute.

Sandra Geiger ha dichiarato: “È sorprendente vedere modelli così coerenti e chiari in tutti i 15 paesi. Ora dimostriamo anche che tutti sembrano trarre vantaggio dall’essere vicino al mare, non solo i ricchi. Sebbene le associazioni siano relativamente piccole, vivere vicino e soprattutto visitare la costa può ancora avere effetti sostanziali sulla salute della popolazione”.

Puntare a un accesso equo e sostenibile al mare per tutti

La dott.ssa Paula Kellett dell’European Marine Board ha affermato: “I sostanziali benefici per la salute di un accesso equo e sostenibile alle nostre coste dovrebbero essere considerati quando i paesi sviluppano i loro piani per lo spazio marino, considerano le future esigenze abitative e sviluppano collegamenti di trasporto pubblico”. Fonte: Medical X Press.