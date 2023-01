Vita sedentaria: alzarsi 5 minuti ogni mezzora per evitare danni alla salute

La vita sedentaria è nemica della salute. Lo smartworking ha alimentato ha alimentato la cattiva abitudine di stare sempre attaccati al pc, facendo passare ore senza alzarsi. Ma ogni quanto è bene fare una pausa? Uno studio dei fisiologi dell’esercizio fisico della Columbia University ha una risposta: bastano cinque minuti di camminata ogni mezz’ora durante periodi di seduta prolungata per evitare alcuni degli effetti più dannosi. Lo studio, condotto da Keith Diaz, professore associato di medicina comportamentale presso il Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, è stato pubblicato online su Medicine & Science in Sports & Exercise, la rivista dell’American College of Sports Medicine.

Lo studio di Diaz ha testato cinque diversi tipi di esercizi: un minuto di cammino ogni 30 minuti di seduta, un minuto dopo 60 minuti; cinque minuti ogni 30; cinque minuti ogni 60; e non camminare. “Se non avessimo confrontato più opzioni e variato la frequenza e la durata dell’esercizio, saremmo stati in grado di fornire alle persone solo le nostre migliori ipotesi sulla routine ottimale”, afferma Diaz.

Ciascuno degli 11 adulti che hanno partecipato allo studio è venuto al laboratorio di Diaz. I partecipanti sono rimasti seduti su una sedia ergonomica per otto ore, alzandosi solo per una camminata sul tapis roulant o una pausa per il bagno. La quantità ottimale di movimento, hanno scoperto i ricercatori, era di cinque minuti di cammino ogni 30 minuti. Questa era l’unica quantità che abbassava significativamente sia la glicemia che la pressione sanguigna. Tale regime di camminata ha avuto un effetto significativo sul modo in cui i partecipanti hanno risposto a pasti abbondanti, riducendo i picchi di zucchero nel sangue del 58% rispetto allo stare seduti tutto il giorno.

I ricercatori hanno anche misurato periodicamente i livelli di umore, affaticamento e prestazioni cognitive dei partecipanti durante i test. Tutti i regimi di camminata, eccetto camminare un minuto ogni ora, hanno portato a significative diminuzioni della fatica e significativi miglioramenti dell’umore.

“Gli effetti sull’umore e sulla fatica sono importanti”, afferma Diaz. “Le persone tendono a ripetere comportamenti che le fanno sentire bene e che sono piacevoli”. “Quello che sappiamo ora è che per una salute ottimale, è necessario muoversi regolarmente al lavoro, oltre a una routine quotidiana di esercizi”, afferma Diaz. “Sebbene ciò possa sembrare poco pratico, i nostri risultati mostrano che anche piccole quantità di camminate durante la giornata lavorativa possono ridurre significativamente il rischio di malattie cardiache e altre malattie croniche”. Fonte: Medical X Press. Foto di StockSnap da Pixabay.