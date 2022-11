Gli urologi promuovono il pilates, migliora la salute intima femminile

Gli urologi promuovono il pilates. Un nuovo studio ha evidenziato i benefici per la salute intima femminile. Il sistema di allenamento sviluppato all’inizio del Novecento da Joseph Pilates è risultato essere un alleato per le donne che soffrono di bassa libido, difficoltà ad avere un orgasmo e dolore durante il sesso. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sullo Spanish Journal of Andrology, che ha riscontrato come praticarlo due volte a settimana possa aumentare desiderio ed eccitazione. I ricercatori turchi hanno affermato che le lezioni potrebbero diventare un “nuovo trattamento” per coloro che soffrono di problemi sessuali, considerando che affliggono fino a otto donne su 10.

Per arrivare ai loro risultati gli urologi della Sakarya University in Turchia hanno reclutato 36 donne di età compresa tra 20 e 50 anni, sessualmente attive negli ultimi tre mesi. Tutte le volontarie avevano sofferto di disfunzione sessuale femminile (FSD), una condizione che comprende sintomi tra cui mancanza di desiderio sessuale, difficoltà a eccitarsi o avere un orgasmo oppure dolore durante il sesso. I ricercatori, guidati dal dottor Fikret Halis, hanno affermato che ci sono pochi farmaci disponibili per la FSD, quindi è fondamentale basarsi su metodi alternativi, come lo sport.

Chi ha preso parte alla ricerca ha frequentato una lezione di pilates della durata di un’ora due volte a settimana per tre mesi e si è astenuta da tutti gli altri tipi di esercizi. Prima e dopo il piano di allenamento di tre mesi, le partecipanti hanno completato un questionario sulla loro vita sessuale, più un secondo questionario per valutare il loro stato di benessere mentale. L’allenamento ha avuto un impatto positivo dal punto di vista intimo. I livelli di desiderio delle donne sono migliorati del 136%, mentre il numero di orgasmi è aumentato del 140%. Il dolore durante il sesso è diminuito del 116%. Anche l’umore ne ha beneficiato.

I ricercatori hanno scritto: “Nonostante la popolarità e le indicazioni sui benefici per lsa salute del pilates, non è stata condotta alcuna ricerca prospettica per misurare i suoi effetti terapeutici sulla disfunzione sessuale della popolazione femminile adulta. I nostri risultati suggeriscono che il potenziale dei programmi di esercizi pilates può migliorare le funzioni sessuali nelle donne con FSD ed è forse una nuova opzione di trattamento per la FSD”. Foto di Meng Tang da Pixabay.