Svegliarsi presto per andare al lavoro rende la vita meno soddisfacente

Svegliarsi presto per andare al lavoro stressa e rende la vita meno soddisfacente. Il termine “jet lag sociale” descrive l’effetto che le persone sperimentano quando hanno la sveglia presto durante la settimana, piuttosto che aprire gli occhi naturalmente e dormire più a lungo, come si fa nei fine settimana. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Plos One.

Svegliarsi artificialmente quando suona la sveglia altera il nostro orologio biologico interno, quindi è una sorta di jet lag, come quello cui si va incontro quando si viaggia all’estero. Secondo un nuovo studio, questa abitudine rende il lavoro più stressante e si è più portati a provare una minore soddisfazione nella vita.

Come è stato svolto lo studio

I ricercatori hanno esaminato un sondaggio completato da circa 4.500 persone nella Repubblica Ceca, svolto in tre anni tra il 2018 e il 2020. E’ stato chiesto ai partecipanti a che ora andassero a letto e si alzassero, sia quando lavoravano, sia durante il fine settimana o altri giorni non lavorativi. Le persone che avevano accumulato un debito di sonno maggiore, ovvero più jet lag sociale, hanno dato un punteggio inferiore a 10 quando gli è stato chiesto quanto fossero soddisfatte della loro vita.

Michaela Kudrnačova, autrice principale dello studio dell’Università Carlo di Praga, ha dichiarato: “Nella società moderna abbiamo orari rigidi in cui dobbiamo alzarci per andare al lavoro e a scuola. Il jet lag sociale è poco studiato, ma è importante perché è difficile recuperare il sonno perso durante la settimana nel fine settimana. Questi risultati suggeriscono che il jet lag sociale può influenzare la soddisfazione della vita e lo stress lavorativo, quindi deve essere esaminato ulteriormente”.

Lo studio non ha rilevato che le persone che hanno ridotto il loro jet lag sociale hanno visto un miglioramento significativo della loro qualità di vita. Ma l’attenzione alla qualità del sonno dovrebbe essere per tutti una priorità. Di solito le persone raramente si occupano seriamente del riposo se non in seguito a un grande cambiamento di vita come la nascita di un bambino o un lavoro con orari di lavoro molto diversi. Evendi che possono sconbussolare la routine. Fonte: Daily Mail.