Sogni un sonno rilassato? Aprire la finestra potrebbe essere di aiuto

Sogni un sonno rilassato? Aprire una finestra della camera da letto di notte potrebbe essere di aiuto. E’ quanto emerge da uno studio della Technical University of Denmark, che ha coinvolto 40 persone, dunque un campione piuttosto limitato. L’aria fresca, che consente una ventilazione della stanza, aiuterebbe a dormire meglio durante le ore notturne. Ovviamente la corrente non dovrebbe essere puntata contro, altrimenti l’effetto è quello di alzarsi con mal di testa e torcicollo. Inoltre, in inverno, farlo potrebbe essere complicato.

Le persone che hanno dormito con la finestra aperta hanno ottenuto risultati migliori in un test relativo alle loro capacità mentali il giorno successivo al risveglio. I ricercatori hanno reclutato volontari disposti a far monitorare il loro sonno per due settimane. Nei primi sette giorni dormivano normalmente, nei secondi veniva chiesto loro di aprire la finestra e la porta della camera da letto, se normalmente le avevano chiuse.

Il dottor Pawel Wargocki, autore senior dello studio dell’Università tecnica della Danimarca, ha dichiarato: “La qualità dell’aria nella camera da letto può influenzare le tue capacità cognitive, come la tua capacità di concentrazione, comprensione e reazione. Dormire in una camera da letto ben ventilata giova alle tue capacità cognitive”.

Sonno e aria fresca, la combo per dormire meglio

Nella ricerca, pubblicata sulla rivista Building and Environment, è stato riscontrato che le persone che dormono con la finestra della camera da letto aperta, risultano meno assonnate al mattino e alla sera. Con la finestra aperta, l’87% delle persone ha riferito di aver dormito profondamente, rispetto al 70% con la finestra chiusa.

Lo studio, condotto tra settembre e dicembre 2020, suggerisce che la semplice apertura della porta della camera da letto potrebbe migliorare la qualità dell’aria abbastanza da favorire il sonno, ma è necessaria una ricerca molto più ampio per confermare i risultati, che seguono un precedente piccolo studio che ha coinvolto membri dello stesso gruppo di ricerca dal quale era emerso che che l’apertura di una finestra della camera da letto potesse ridurre il russare. Fonte: Daily Mail.