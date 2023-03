Annusare l’odore degli altri potrebbe avere effetti ansiolitici. Lo evidenzia uno studio svedese. Gli scienziati hanno utilizzato il sudore delle ascelle nei loro esperimenti. La loro impressione è che l’odore attivi dei percorsi cerebrali legati alle emozioni, offrendo un effetto calmante.

I bambini nascono con un forte senso dell’olfatto, con una preferenza per la madre e il suo latte materno. L’olfatto aiuta noi umani a percepire il pericolo e a interagire con l’ambiente circostante. E’ un senso fondamentale, necessario per l’evoluzione della specie. Non a caso è comune a quasi tutti gli animali.

Gli aromi vengono rilevati dai recettori nella parte superiore del naso. I segnali da questi vengono quindi trasmessi direttamente al sistema limbico, una regione del cervello associata alla memoria e alle emozioni. I ricercatori suggeriscono che l’odore del corpo umano potrebbe comunicare il nostro stato emotivo, felice o ansioso, e persino suscitare risposte simili in altri che lo annusano.

Come è stato svolto lo studio

Gli scienziati hanno chiesto a dei volontari di donare il loro sudore delle ascelle, raccolto mentre stavano guardando un film spaventoso e uno felice. Successivamente, 48 donne con ansia sociale hanno accettato di annusare l’odore di alcuni di questi campioni. Insieme a questa prova, le partecipanti hanno ricevuto una terapia più convenzionale basata sul concetto di consapevolezza, in base alla quale le persone vengono incoraggiate a concentrarsi sul “qui e ora”, piuttosto che riprodurre pensieri negativi. Ad alcune delle donne è stato dato da annusare un vero odore corporeo, mentre ad altre, il gruppo di controllo, è stata invece proposta aria pulita. Quelle che sono state esposte al sudore hanno ottenuto risposte più positive.

La ricercatrice capo Elisa Vigna, del Karolinska Institute di Stoccolma, ha dichiarato: “Il sudore prodotto mentre qualcuno era felice ha avuto lo stesso effetto di qualcuno che era stato spaventato da un filmato. Quindi potrebbe esserci qualcosa sui segnali chemioterapici umani nel sudore in generale, che influisce sulla risposta al trattamento”.

“Può darsi che il semplice essere esposti alla presenza di qualcun altro abbia questo effetto, ma dobbiamo confermarlo. In effetti, questo è ciò che stiamo testando ora in uno studio di follow-up con un design simile, ma dove stiamo includendo anche il sudore di persone che guardano documentari emotivamente neutri”.

Duncan Boak dell’organizzazione benefica Fifth Sense, che mira a sensibilizzare sui disturbi dell’olfatto e del gusto, ha dichiarato: “Sappiamo che esiste un forte legame tra il nostro senso dell’olfatto e il nostro benessere emotivo. Perdere la capacità di annusare altre persone, come il partner e i bambini, può causare depressione e sentimenti di isolamento. Anche se questo è uno studio preliminare e ovviamente sono necessari ulteriori lavori, è molto incoraggiante vedere ulteriori ricerche sull’importanza del nostro senso dell’olfatto per una buona salute mentale”. Fonte: BBC.