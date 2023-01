Saltare la colazione non ha alcun effetto sul peso: nuovo studio

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. In questi ultimi anni numerosi studi ne hanno esaltato l’importanza ai fini anche del dimagrimento. Per esempio uno studio condotto dalla Tufts University’s Friedman School of Nutrition Science di Boston ha evidenziato che gli adulti di mezza età che saltano regolarmente la colazione mattutina hanno generalmente una concentrazione più alta di placche arteriose di chi si gode dei breakfast, sia sostanziosi che leggeri.

Un’altra ricerca pubblicata sull’American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism ha spiegato che mangiare al mattino ha due effetti positivi: fa bruciare più carboidrati durante l’attività fisica e accelera il metabolismo del pasto successivo.

Tuttavia, mettendo in dubbio i benefici per la salute della colazione, una revisione del 2019 di quasi una dozzina di studi, pubblicata sul British Medical Journal, ha scoperto che saltare la colazione non ha alcun effetto sul peso. E un numero crescente di studi ha scoperto che non mangiare come prima azione al mattino può effettivamente aiutare la perdita di peso, se viene fatto per supportare il mangiare entro una finestra temporale limitata da 8 a 12 ore.

La ricerca ha collegato che il consumo di tutti i pasti entro una fascia oraria da 8 a 12 ore – e il digiuno per le restanti 16-12 ore al giorno – può aiutare le persone a dimagrire limitando gli spuntini e il mangiare a tarda notte. La dott.ssa Federica Amati, scienziata della nutrizione presso ZOE, una società di ricerca sulla salute che offre consigli dietetici personalizzati basati su test a casa, ha dichiarato a MailOnline che la “raccomandazione generale” secondo cui tutti dovrebbero fare colazione “non proviene da alcuna base scientifica specifica” .

Amati ha dichiarato: “Mangiare un pasto ricco di zuccheri a stomaco vuoto spesso porta molti di noi a sentirsi affamati e stanchi entro un paio d’ore dal pasto, quando tutto lo zucchero è stato assorbito e il nostro corpo non ha più bisogno di altro nutrienti. Sarebbe meglio saltare questo tipo di colazione e consumare un pasto con uova, funghi, verdure, pomodori, fagioli e alcuni cereali integrali quando si ha fame un po’ più tardi”. Fonte: Daily Mail. Foto da Pixabay.