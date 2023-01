Praticare un adeguato esercizio fisico è tra i primi cavalli di battaglia della prevenzione di molte malattie, così come seguire una buona dieta, non fumare o abusare di alcol. La frequenza con cui dovremmo allenarci dipende da molti fattori diversi, come gli obiettivi, l’intensità dell’esercizio e qualsiasi precedente infortunio e anche il tipo di training. Quindi, quanto dovrebbe allenarsi una persona a settimana? Il dottor Anthony L. Komaroff, Editor in Chief del sito web della Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, prova a rispondere a questa domanda.

Esercizio fisico, il parere dell’esperto di Harvard.

“Un recente studio condotto da scienziati di tutto il mondo, compresi i colleghi qui ad Harvard, conclude che non è necessaria molta attività fisica ogni settimana per ottenere sostanziali benefici per la salute“, spiega l’esperto. Lo studio cui allude il medico ha arruolato quasi 72.000 persone (la maggior parte tra i 50 e gli 80 anni). Nessuno aveva malattie cardiache o cancro diagnosticati all’inizio dello studio.

Un punto di forza della ricerca è stata la quantità di attività fisica vigorosa che le persone svolgevano. Il tutto monitorato da un dispositivo che misurava il loro effettivo livello di attività. La salute dei partecipanti allo studio è stata seguita nei successivi cinque anni.

Scrive Komaroff: “Anche le persone che svolgevano solo 15 minuti a settimana di intensa attività fisica avevano un rischio inferiore del 17% di morte per qualsiasi causa e morte per cancro rispetto alle persone inattive. Con circa 50 minuti a settimana, la morte per qualsiasi causa è stata ridotta del 36%. La riduzione del rischio di morte per tutte le cause e di morte per cancro è stata massima nei primi 40 minuti di attività fisica vigorosa alla settimana. Al contrario, la morte per malattie cardiache ha continuato a diminuire sostanzialmente con ogni minuto in più oltre i 40 minuti”. Fonte: Harvard Health Publishing. Foto di yellowcat da Pixabay.