Un nuovo studio ha individuato il numero ottimale di passi giornalieri per ridurre il rischio di cancro, evidenziando come i benefici della camminata inizino quando si superano i 5.000 passi al giorno. L’analisi ha rivelato che aumentando il numero di passi fino a 9.000, il rischio di sviluppare il cancro si riduce in modo significativo, mentre oltre questa soglia non sono stati osservati ulteriori benefici.

Secondo i risultati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine, percorrere almeno 7.000 passi al giorno è associato a una riduzione dell’11% del rischio di cancro rispetto a chi si ferma a 5.000 passi. Con 9.000 passi, la riduzione del rischio sale al 16%. Tuttavia, i ricercatori non hanno trovato un’associazione tra la velocità della camminata e il rischio di cancro, suggerendo che sia il numero totale di passi giornalieri a fare la differenza piuttosto che il ritmo a cui vengono percorsi.

Lo studio nel dettaglio

Lo studio ha analizzato i dati dell’UK Biobank, prendendo in esame le informazioni di oltre 85.000 persone che hanno indossato un accelerometro da polso per un periodo di 7 giorni. Il follow-up medio dello studio è stato di circa sei anni, durante i quali sono stati monitorati i casi di cancro. Dopo aver considerato vari fattori, come demografia, stile di vita, indice di massa corporea (BMI) e condizioni di salute preesistenti, i ricercatori hanno confermato che un maggior numero di passi al giorno è legato a una riduzione del rischio di cancro.

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è il suo messaggio positivo per le persone meno attive fisicamente. Gli esperti sottolineano che aggiungere più camminate alla routine quotidiana, indipendentemente dal ritmo, può avere un impatto significativo sulla salute. Anche coloro che conducono uno stile di vita sedentario possono beneficiare di un incremento graduale del numero di passi giornalieri, ottenendo una protezione maggiore contro il cancro.

L’importanza dell’attività fisica per la nostra salute

L’importanza dell’attività fisica nella prevenzione del cancro è stata a lungo oggetto di ricerca, ma questo studio offre una nuova prospettiva focalizzandosi specificamente sul numero di passi necessari per ottenere benefici concreti. In particolare, gli studiosi hanno evidenziato come l’effetto protettivo della camminata non dipenda da esercizi ad alta intensità, ma semplicemente dall’aumento della quantità di movimento quotidiano. Anche senza attività sportive strutturate, camminare più a lungo durante la giornata può fare la differenza.

I ricercatori hanno inoltre confrontato i risultati con altre forme di attività fisica, evidenziando che il rischio di cancro era inferiore del 26% nelle persone con il più alto livello di movimento giornaliero rispetto a coloro che avevano livelli molto bassi di attività. Questo rafforza l’idea che qualsiasi incremento nell’attività fisica quotidiana contribuisca a migliorare la salute generale e a ridurre il rischio di malattie oncologiche.

In un contesto più ampio, questi dati si inseriscono nelle attuali raccomandazioni delle principali organizzazioni sanitarie, che promuovono l’attività fisica regolare come uno dei metodi più efficaci per prevenire numerose malattie croniche. Camminare è un’attività accessibile a tutti, non richiede attrezzature particolari e può essere facilmente integrata nella routine quotidiana. Semplici abitudini, come preferire le scale all’ascensore o fare una passeggiata dopo i pasti, possono contribuire a raggiungere l’obiettivo minimo di passi giornalieri consigliato dallo studio.

Un altro aspetto interessante emerso dalla ricerca riguarda il limite massimo di benefici ottenibili attraverso la camminata. Sebbene aumentare il numero di passi fino a 9.000 comporti una riduzione significativa del rischio di cancro, superare questa soglia non sembra portare ulteriori vantaggi in termini di prevenzione oncologica. Questo suggerisce che non è necessario raggiungere livelli estremi di attività fisica per ottenere benefici tangibili, ma piuttosto mantenere una costanza nell’incremento dei passi quotidiani.

Le implicazioni pratiche dello studio sono evidenti: adottare uno stile di vita più attivo può essere semplice ed efficace nella riduzione del rischio di cancro. Camminare ogni giorno, anche senza preoccuparsi della velocità o dell’intensità, rappresenta una strategia alla portata di tutti per migliorare la propria salute. Le persone che trascorrono molte ore sedute per motivi di lavoro o di studio possono trarre grandi benefici inserendo brevi passeggiate nel corso della giornata.

L’obiettivo, quindi, dovrebbe essere quello di superare la soglia dei 5.000 passi giornalieri e, idealmente, avvicinarsi ai 7.000 o 9.000 passi, che sembrano rappresentare il range ottimale per ridurre il rischio di cancro. Questa consapevolezza può motivare molte persone ad adottare abitudini più salutari, contribuendo alla prevenzione oncologica in modo semplice ed efficace.