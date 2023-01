Le persone di cattivo umore sono più attente e analitiche: lo studio

Le persone di cattivo umore sono più attente e analitiche. E’ quanto suggerisce un nuovo studio condotto dall’Università dell’Arizona. La ricerca, pubblicata su Frontiers in Communication, si basa su un’analisi relativa a come il cervello elabora il linguaggio. “Dimostriamo che quando le persone sono di umore negativo, sono più attente e analitiche. Esaminano ciò che è effettivamente affermato in un testo e non si limitano a ripiegare sulla loro conoscenza del mondo predefinita”, ha detto Vicky Lai, assistente professore di psicologia e scienze cognitive dell’UArizona.

Lai e il ricercatore Jos van Berkum dell’Università di Utrecht dei Paesi Bassi e Peter Hagoort del Max Planck Institute for Psycholinguistics nei Paesi Bassi, coautori dello studio, hanno deciso di manipolare gli stati d’animo dei partecipanti allo studio mostrando loro spezzoni di un film triste: “Sophie’s Choice “—o un divertente programma televisivo—” Friends “. È stato utilizzato un sondaggio computerizzato per valutare l’umore dei partecipanti prima e dopo aver visto le clip. Mentre le clip divertenti non hanno influenzato l’umore dei partecipanti, le clip tristi sono riuscite a mettere i partecipanti in uno stato d’animo più negativo, hanno scoperto i ricercatori.

Il cattivo umore ci porta a essere più analitici.

Gli studiosi hanno riscontrato che quando i partecipanti erano di umore negativo, in base alle loro risposte al sondaggio, mostravano un tipo di attività cerebrale strettamente associata alla rianalisi. “Mostriamo che l’umore conta e forse quando svolgiamo alcuni compiti dovremmo prestare attenzione al nostro umore”, ha detto Lai. “Se siamo di cattivo umore, forse dovremmo fare cose più orientate ai dettagli, come la correzione di bozze”.

“Queste sono le stesse storie, ma in stati d’animo diversi, il cervello le vede in modo diverso, con l’umore triste che è l’umore più analitico”, ha detto Lai. “Quando pensano a come l’umore li influenza, molte persone considerano solo cose come essere scontrosi, mangiare più gelati o, nella migliore delle ipotesi, interpretare i discorsi di qualcun altro in modo parziale”, ha spiegato van Berkum. Invece, potrebbero sfruttare questo stato d’animo per fare cose che necessitano di precisione. Fonte: Medical X Press. Foto di Gerd Altmann da Pixabay.