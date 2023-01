Perché è così difficile perdere grasso in zone specifiche del corpo

Perdere il grasso in zone specifiche del corpo è un obiettivo spesso perseguito quando ci si reca in palestra. Ci si affida a un personal trainer nella speranza di migliorare il proprio aspetto fisico, qualora ciò rappresenti un problema. Ma buttare giù chili nella zona che si vuole è un’impresa tutt’altro che semplice. I meccanismi della perdita di peso sono piuttosto semplici e sono radicati nelle leggi della termodinamica. Fondamentalmente questo significa che per perdere peso, devi bruciare più calorie di quelle che consumi.

Ma dove effettivamente perdi questo peso non è così semplice. Questo perché i punti dove i corpi immagazzinano il grasso dipendono dai nostri ormoni. La maggior parte delle persone ha la tendenza ad accumulare il grasso in eccesso nell’addome, nelle cosce e nei glutei. Nei maschi, il grasso è concentrato attorno all’ombelico. Nelle donne, il grasso è concentrato intorno ai fianchi e ai glutei. Ma gli ormoni variano da persona a persona. C’è poi l’impatto della dieta e del movimento. Proprio perché non possiamo scegliere dove il nostro corpo immagazzini il grasso, allo stesso tempo non possiamo scegliere dove perderlo con facilità.

Una meta-analisi pubblicata all’inizio di quest’anno ha concluso che l’allenamento muscolare localizzato non ha alcun effetto di riduzione del grasso corporeo. Una presa di posizione abbastanza drastica. Costruire massa muscolare nel nostro corpo può però certamente aumentare la nostra capacità di bruciare calorie, compresi i grassi. Questo può aiutare a rimodellare il nostro corpo.

L’esercizio fisico e i farmaci arma contro il grasso addominale. Lo studio contrastante.

Uno studio dell’Ut Southwestern Medical Center dello scorso luglio promuove invece lo sport quale arma contro il grasso addominale. Gli studiosi hanno messo a confronto due modalità per perdere peso: una, la modifica dello stile di vita (con l’esercizio fisico) e l’altro, l’intervento farmacologico. Gli studiosi hanno valutato i cambiamenti nel grasso viscerale in 3.602 partecipanti per un periodo di 6 mesi. Sia l’esercizio fisico sia le medicine hanno prodotto meno grasso viscerale, ma le riduzioni erano più significative per ogni chilo di peso corporeo perso con lo sport.

Fonte: Medical X Press e Ansa.