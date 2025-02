I minestroni surgelati sono spesso una soluzione pratica e veloce per chi desidera un piatto sano e nutriente senza dover passare ore ai fornelli. Il Gambero Rosso ha testato ben 33 minestroni disponibili nei supermercati italiani, selezionando i migliori in base a criteri di gusto, qualità degli ingredienti e consistenza.

Negli ultimi anni, il mercato dei surgelati ha visto una forte espansione, con numerose varianti di minestroni tra cui scegliere. Esistono mix più ricchi, con oltre dieci verdure tra ortaggi, radici e legumi, e versioni più leggere, prive di patate e fagioli per ridurre l’apporto calorico. Inoltre, le private label della grande distribuzione stanno guadagnando sempre più spazio sugli scaffali, con prodotti realizzati da aziende leader del settore come Orogel, Findus e Salpa/Rolli.

Ma quali sono i migliori minestroni surgelati che si possono acquistare al supermercato? Il Gambero Rosso ha condotto un’analisi accurata con un test alla cieca, valutando colore, aroma, sapore e consistenza dei prodotti.

I migliori minestroni surgelati secondo il Gambero Rosso

Dopo un’accurata analisi, sono stati selezionati i nove minestroni migliori. Nonostante nessun prodotto abbia brillato in modo eccezionale, alcuni si sono distinti per qualità e bontà complessiva.

Orogel – Buon Minestrone si è aggiudicato il primo posto grazie all’alta percentuale di verdure in pezzi (90%), tra cui patate, pomodori, fagioli borlotti, carote, piselli, zucchine e spinaci. Il restante 10% è costituito da gocce di passato con brodo vegetale, che esalta il sapore dolce e naturale delle verdure. La freschezza e il taglio uniforme degli ingredienti hanno convinto i giudici.

Orogel – Minestrone 15 Verdure ha ottenuto il secondo posto grazie al mix variegato di ortaggi come patate, carote, zucchine e spinaci. Il gusto è dolce e armonioso, con una consistenza morbida, anche se alcuni ortaggi tendono a risultare eccessivamente cedevoli al morso.

Le Stagioni d’Italia – Minestrone della Tradizione con 16 verdure ha conquistato il terzo posto per la qualità degli ingredienti 100% italiani. Il pomodoro privo di buccia e il taglio omogeneo delle verdure lo rendono un prodotto equilibrato e dal sapore delicato, sebbene alcuni fagioli risultino leggermente tenaci.

Consilia – Minestrone 15 Verdure, disponibile nei supermercati affiliati al consorzio SUN e prodotto da Orogel, ha impressionato per la qualità degli ortaggi italiani. Il sapore dolce e il profilo aromatico pulito lo rendono una scelta affidabile, nonostante alcune verdure risultino leggermente molli o fibrose.

Orogel – Minestrone Pezzettoni si distingue per il profilo aromatico fresco ed espressivo. Può essere utilizzato sia come minestrone che come contorno, grazie al mix versatile di verdure italiane. Il colore vivace e il sapore naturale lo rendono un prodotto interessante, anche se la consistenza di alcuni pezzi potrebbe essere migliorata.

Coop – Minestrone di Verdure, anch’esso prodotto da Orogel, è un mix di 15 ortaggi italiani dal sapore equilibrato. L’odore fresco e delicato lo rende particolarmente invitante, sebbene il pomodoro fibroso con buccia rappresenti una piccola nota negativa.

Findus – Minestrone Tradizione Leggero ha ottenuto un buon punteggio per la sua leggerezza, con solo 12 kcal per 100 grammi. L’assenza di patate e fagioli lo rende ideale per chi cerca un pasto meno calorico, mentre il mix di verdure italiane offre colori intensi e un gusto complessivamente piacevole, nonostante alcune verdure possano risultare migliorabili.

Campi Reali – Le Verdurissime – Minestrone 15 Verdure, prodotto dall’azienda abruzzese Italsur, ha ottenuto un buon risultato grazie agli ortaggi surgelati a pochi minuti dalla raccolta. Il profilo aromatico è pulito, sebbene il sapore risulti meno intenso rispetto ad altri prodotti in classifica.

Esselunga – Minestrone Tradizionale 15 Verdure, realizzato da Orogel, si posiziona in fondo alla classifica dei migliori minestroni. Sebbene il profilo aromatico sia equilibrato e il fagiolo spicchi per dolcezza, il pomodoro risulta insipido e la struttura non sempre omogenea.

Come scegliere il miglior minestrone surgelato

Dall’analisi del Gambero Rosso emerge che la qualità degli ingredienti e il metodo di produzione influenzano notevolmente il risultato finale. I migliori minestroni si distinguono per: