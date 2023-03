Lo stress della vita moderna influisce sulla vita sessuale delle donne di mezza età più della menopausa. Lo suggerisce una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research. Lo studio, su oltre 2.000 donne, ha scoperto che pochissime rappresentanti del campione analizzato ricollegava i problemi sessuali alla menopausa. Invece, le donne hanno affermato che il peso della pressione esercitata su di loro nella mezza età ha avuto un vero impatto sulla loro sessualità.

I ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine ( LSHTM), dell’Università di Glasgow e l’UCL (University College London) hanno intervistato donne che hanno notato il peso che i loro orari frenetici e le sfide di conciliare famiglia, lavoro e vita sociale avevano sulla loro intimità. Le difficoltà finanziarie, quelle relazionali, familiari aumentano il carico di stress e ansia. La ricerca ha scoperto che le vite delle donne erano così impegnate da lasciare poco tempo o energia per godersi una vita sessuale regolare e soddisfacente. Delle oltre 2.000 donne di età compresa tra i 40 ei 59 anni intervistate, un terzo non ha avuto rapporti sessuali nell’ultimo mese e meno della metà è insoddisfatta della propria vita sessuale.

Kaye Wellings, autrice principale e professore di ricerca sulla salute sessuale e riproduttiva presso LSHTM, ha dichiarato: “Pochi studi hanno preso in considerazione le opinioni delle donne nel tentativo di comprendere la gamma di fattori che influenzano l’esperienza sessuale nella mezza età. Il calo della frequenza deve essere inserito nel contesto del cambiamento sociale e delle circostanze individuali”. Ha sottolineato l’impatto dei “doppi doveri di cura” che le donne di mezza età devono affrontare poiché sono spesso responsabili della cura dei bambini e dei genitori.

Kaye ha aggiunto: “Le donne di mezza età oggi sono spesso soprannominate la ‘generazione sandwich’: si sono sposate e hanno avuto figli più tardi rispetto alle generazioni precedenti, lavorano e possono trovarsi a sostenere sia figli a carico che genitori anziani, mentre possibilmente far fronte a problemi di salute emergenti”.

L’autrice ha affermato: “La frequenza del sesso ha poca relazione con la soddisfazione per la vita sessuale, questo suggerisce che l’intimità può essere un fattore più importante nel determinare il benessere sessuale – un messaggio che gli operatori sanitari potrebbero trasmettere in modo benefico alle donne”. Fonte: Daily Mail.