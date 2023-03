Il coach di Gwyneth Paltrow ha 4 consigli contro il gonfiore addominale

Il gonfiore addominale è un problema che affligge milioni di persone. Si stima che una persona su sette ne soffra regolarmente, in particolare le donne. Il coach Will Cole, specialista in medicina olistica che lavora con l’attrice Gwyneth Paltrow, ha dichiarato a DailyMail.com che questo problema può essere alleviato con la meditazione e rimuovendo alcuni alimenti base dalla dieta quotidiana. Cole, che non è un medico autorizzato o un dietologo registrato, sottolinea che il problema può derivare da stress, dall’inalazione di troppa aria mentre si mangia e dalle sostanze chiamate fruttani.

Nel suo nuovo libro Gut Feelings, pubblicato questa settimana, il dottor Cole scrive: “Hai mai mangiato un pasto perfettamente “sano” e sei finito così gonfio e con dolori allo stomaco? Spesso è perché ti sei seduto stressato e ansioso, hai mangiato mentre eri distratto o ancora in modalità lotta o fuga, e poi sei tornato alla tua giornata frenetica senza un momento di pace o quiete. Proprio come il cibo, i nostri pensieri e le nostre emozioni hanno il potere di farci sentire malissimo o di alimentare i nostri corpi con una salute vibrante”.

Meditazione e tecniche mindfulness contro il gonfiore addominale

“Gli studi hanno dimostrato che le pratiche di consapevolezza possono ridurre i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile. In effetti, uno studio in particolare ha dimostrato che un anno dopo aver implementato una pratica di mindfulness, i pazienti hanno mostrato riduzioni significative del dolore addominale, della flatulenza e del gonfiore”, aggiunge Cole.

Eliminare aglio, cipolla e cibi che fermentano

Tagliare cipolle e aglio, che sono ricchi di FODMAP (Fermentable Oligo-, Di-Mono- saccharides And Polyols), può aiutare a ridurre il gonfiore. Tuttavia, non possiamo non ricordare che le cipolle sono collegate a una serie di benefici per la salute, tra cui la lotta contro il cancro, le malattie cardiache e l’ictus.

Altro consiglio è quello di masticare con calma, evitando di affrettare l’ingestione di cibo. Cole ha detto al DailyMail.com: che è giusto “masticare lentamente consente al corpo di digerire le cose correttamente. Gli enzimi digestivi possono aiutare a sostenere una sana digestione”.

Infine, bisognerebbe evitare o ridurre la quantità di caffè, che può aumentare stress e ansia e quindi stati psicofisici che favoriscono il gonfiore. La caffeina può anche irritare la superficie dell’intestino tenue, scatenando un aumento del gonfiore.