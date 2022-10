Mangiare uova più giorni a settimana aiuta a mantenerti in forma. Chi le ha bandite dalla dieta ha commesso un errore. Si tratta di un alimento alleato della linea e anche della salute in generale. Sempre più studi confermano che è possibile consumare anche un uovo al giorno senza andare incontro a patologie o chili di troppo. Anzi, un nuovo studio ne supporta le qualità come alimento dietetico. E’ quanto evidenzia una ricerca pubblicata su Clinical Nutrition. Gli esperti hanno affermato che i risultati suggeriscono che mangiarne di più “può portare a una composizione corporea più sana”.

I medici spagnoli hanno confrontato la composizione corporea di 355 studenti universitari, per vedere se mangiare uova avesse una potenziale influenza. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 18 ei 30 anni. Sono stati suddivisi in gruppi in base alla frequenza con cui hanno mangiato uova: meno di una volta alla settimana, da una a quattro volte e almeno cinque. L’analisi ha mostrato che coloro che mangiavano uova almeno cinque volte al giorno avevano un indice di massa corporea e una percentuale di grasso significativamente più bassi rispetto agli altri due gruppi.

L’autrice principale della ricerca, la dott.ssa Miriam Garrido-Miguel, ha spiegato che lo studio dimostra che mangiare uova più di cinque volte a settimana dovrebbe essere raccomandato per le popolazioni più sane. Scrivendo sulla rivista, hanno affermato: “L’associazione tra consumo di uova e composizione corporea è mediata dall’assunzione di proteine. “Questa scoperta è importante dal punto di vista della salute pubblica, suggerendo che un maggiore consumo di uova (≥5 uova/settimana) può portare a una composizione corporea più sana, soprattutto a causa di una maggiore assunzione di proteine”.

Un precedente studio conferma i benefici delle uova.

Mangiare un uovo più volte a settimana non aumenta colesterolo, zuccheri nel sangue o pressione, in persone con diabete. A ‘scagionare’ un alimento spesso sconsigliato per questi pazienti era stata una nuova ricerca sull’American Journal of Clinical Nutrition. “La nostra ricerca indica che anche le persone con pre-diabete e diabete di tipo 2 non devono rinunciare a mangiare le uova, se questo fa parte di una dieta sana”, aveva spiegato il primo autore, Nick Fuller. Fonte: Daily Mail. Foto di Petra da Pixabay.