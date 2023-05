Mangiare 5 pezzi di frutta e verdura al giorno fa bene quanto fare 4.000 passi. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. Oltre 2.000 partecipanti alla ricerca hanno corso su un tapis roulant mentre i loro livelli di ossigeno venivano misurati dai ricercatori di Harvard. Le persone che seguivano strettamente una dieta in stile mediterraneo, composta da molta frutta, verdura e cereali integrali, avevano lo stesso livello di forma fisica delle persone che facevano circa 4.000 passi al giorno nei precedenti studi dei ricercatori.

L’autore principale dello studio, il dottor Michael Mi, del Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard, ha dichiarato: “Questo studio fornisce alcuni dei dati più forti e rigorosi finora per supportare la connessione che diete migliori possono portare a una maggiore forma fisica. Il miglioramento della forma fisica che abbiamo osservato nei partecipanti con diete migliori era simile all’effetto di fare 4.000 passi in più ogni giorno”.

Il dott. Mi ha dichiarato: “Negli adulti di mezza età, i modelli dietetici sani erano fortemente e favorevolmente associati alla forma fisica anche dopo aver tenuto conto dei livelli di attività abituali. La relazione era simile nelle donne e negli uomini e più pronunciata in quelli sotto i 54 anni rispetto agli adulti più anziani”.

Mi ha dichiarato: “I nostri dati sui metaboliti suggeriscono che un’alimentazione sana è associata a una migliore salute metabolica, il che potrebbe essere un modo possibile per migliorare la forma fisica e la capacità di esercizio”. Lo studioso ha ricordato : “Questo era uno studio osservazionale e non possiamo concludere che mangiare bene causi una migliore forma fisica, o escludere la possibilità di una relazione inversa, cioè che le persone in forma scelgano di mangiare in modo sano”.

“Ci sono già molti validi motivi di salute per consumare una dieta di alta qualità, e noi ne forniamo ancora un altro con la sua associazione con il fitness. Una dieta in stile mediterraneo con cibi freschi e integrali e cibi minimamente trasformati, carne rossa e alcol è un ottimo punto di partenza”. Fonte: Daily mail.