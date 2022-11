Leggere Jane Austen o fare un ballo: 4 azioni che possono renderci felici

Leggere o fare un ballo di pochi minuti. Il cammino verso la felicità è fatto anche di piccole azioni, che possono rendere meno grigia la nostra esistenza. Il dottor Michael Mosley, nel suo libro “Just One Thing: How simple changes can transform your life“, ha individuato una serie di attività da mettere in pratica per dare una svolta alla propria vita. Sono consigli non troppo dispendiosi, che possono essere attuati più o meno a ogni età. Ma vediamoli nel dettaglio.

Una lettura di narrativa agisce come allenamento per tutto il cervello. Quando i ricercatori della Stanford University hanno scansionato il cervello delle persone mentre leggevano Jane Austen, hanno riscontrato un aumento del flusso sanguigno in tutto il cervello. Quando siamo intenti a leggere, il cervello è impegnato a immaginare le ambientazioni, i suoni, gli odori e i sapori descritti. Questo attiva diverse aree del cervello che elaborano queste esperienze nella vita reale.

Trova la tua canzone stimolante e inizia a ballare. La danza ha dimostrato di essere efficace nel migliorare i muscoli, l’equilibrio e la salute del cervello rispetto ad altri esercizi di fitness. Ballare può portare la frequenza cardiaca fino a più di 140 battiti al minuto e offre un’ottima combinazione di periodi di esercizio a bassa e alta intensità nel processo. Utile per chi soffre di depressione, sembra avere anche un effetto benefico nella prevenzione di malattie cardiache, ictus e demenza senile.

Altro consiglio è quello di dedicarsi a nuove attività come un corso di pittura, o magari di ceramica. Cercare di acquisire nuove abilità in età matura può significare generare nuove cellule cerebrali, secondo Alan Gow, professore di psicologia alla Heriot-Watt University. Il processo di avvicinamento a qualcosa di nuovo, in particolare in un gruppo, può cambiare il modo in cui pensi e senti.

Ultimo, un bel bagno rilassante prima di andare a dormire. Non tutti hanno la vasca a casa, questo è vero, ma anche una doccia calda può andare bene. Una volta asciugati e messi nel letto la vostra temperatura corporea diminuirà e questo favorirà sonno e relax. “Quando la temperatura interna scende, imita l’inizio del sonno, innescando il rilascio dell’ormone del sonno melatonina e inviando un forte segnale che è ora di andare a letto”, afferma Jason Ellis, direttore del Northumbria Sleep Center. Fonte: Daily Mail. Foto di Susanne Jutzeler, da Pixabay.