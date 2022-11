Le donne dovrebbero allenarsi al mattino per prevenire i problemi cardiaci

Le donne che si allenano al mattino possono avere un rischio minore di essere colpite da ictus e problemi cardiaci. E’ quanto emerso da uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. La ricerca ha esaminato persone di età compresa tra 42 e 78 anni che non avevano mai avuto malattie cardiovascolari.

Come è stato svolto lo studio.

Sono state seguite per sei-otto anni, durante i quali 2.911 persone hanno sviluppato problemi cardiaci e quasi 800 hanno avuto un ictus. I ricercatori hanno scoperto che essere più attivi tra le 8:00 e le 11:00 è collegato al minor rischio di malattie cardiache e ictus. Ma c’è una distinzione di genere perché questo non valeva per tutti. Le donne sembravano beneficiare in modo significativo dell’esercizio fisico al mattino, mentre gli uomini no.

Per lo studio le persone sono state divise in quattro gruppi, quelli più attivi al mattino presto, intorno alle 8:00, e quelli più attivi a metà mattinata intorno alle 10:00. Gli altri due gruppi contenevano persone più attive a mezzogiorno e la sera intorno alle 19:00. Gali Albalak, che ha guidato lo studio presso il Leiden University Medical Center nei Paesi Bassi, ha dichiarato: “È ben noto che l’esercizio fisico faccia bene alla salute del cuore e il nostro studio ora indica che l’attività mattutina sembra essere la più vantaggiosa. I risultati sono stati particolarmente pronunciati nelle donne e si sono applicati sia alle mattiniere che alle nottambule”.

Albalak ha dichiarato: “È troppo presto per un consiglio formale sul dare la priorità all’esercizio mattutino poiché si tratta di un campo di ricerca piuttosto nuovo. Ma speriamo che un giorno potremo perfezionare le attuali raccomandazioni semplicemente aggiungendo una riga: per quel che riguarda l’allenamento, “si consiglia di farlo al mattino'”. Fonte: Daily Mail.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è sostitutivo del parere medico.