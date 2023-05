Il latte idrata più dell’acqua, ecco perché

Se vi state chiedendo quale sia la bevanda che idrata di più, la risposta non è l’acqua. Sebbene quest’ultima svolga un ottimo lavoro nell’idratare rapidamente il corpo, le bevande con un po’ di zucchero, grassi o proteine come il latte svolgono un lavoro migliore nel mantenerci idratati più a lungo. Questo ha a che fare con il modo in cui i nostri corpi rispondono alle bevande, ricorda Ronald Maughan, professore alla St. Andrews ‘School of Medicine e autore dello studio dedicato alle bevande più idratanti.

In generale, più si beve, più velocemente i liquidi si svuotano dallo stomaco e vengono assorbiti nel flusso sanguigno, dove possono diluire i fluidi corporei e idratarti. Reni e fegato dipendono dall’acqua per eliminare le tossine nel nostro corpo e l’acqua svolge anche un ruolo chiave nel mantenere l’elasticità e l’elasticità della pelle. Se vuoi avere una cute idrata, inizia proprio da questo rimedio super economico.

Latte migliore dell’acqua per idratare

Il latte è risultato essere ancora più idratante dell’acqua naturale perché contiene lo zucchero lattosio, alcune proteine e alcuni grassi, che aiutano a rallentare lo svuotamento dei liquidi dallo stomaco e a mantenere l’idratazione per un periodo più lungo. Il latte ha anche il sodio, che agisce come una spugna e trattiene l’acqua nel corpo e si traduce in una minore produzione di urina.

Le bevande zuccherate artificialmente vanno evitate

Ma attenzione: le bevande con zuccheri più concentrati, come succhi di frutta o cole, non sono necessariamente idratanti come quelle a basso contenuto di zucchero. Possono rimanere un po’ più di tempo nello stomaco e svuotarsi più lentamente rispetto all’acqua naturale, ma una volta che queste bevande entrano nell’intestino tenue, la loro alta concentrazione di zuccheri viene diluita attraverso l’osmosi. Questo processo “tira” l’acqua dal corpo nell’intestino tenue per diluire gli zuccheri contenuti in queste bevande. E qualsiasi cosa all’interno dell’intestino è fuori dal corpo.

Latte macchiato, troppo caffè non va bene

Consumare più di 300 mg di caffeina, o circa 2-4 tazze di caffè, potrebbe causare la perdita di liquidi in eccesso poiché la caffeina provoca un lieve effetto diuretico a breve termine. È più probabile che ciò accada con qualcuno che in genere non consuma caffeina e potrebbe essere compensato aggiungendo un cucchiaio o due di latte alla tazza. Fonte: CNN.