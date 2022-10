L’amore può riparare un cuore spezzato, merito dell’ossitocina

L’amore può davvero riparare un cuore spezzato. L’ossitocina prodotta dai nostri corpi quando ci coccoliamo o ci innamoriamo ha la capacità di riparare le cellule in un cuore ferito. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Cell and Developmental Biology, che si è basata sullo studio del pesce zebra e su alcune provette con colture di cellule umane in laboratorio.

Anche quando qualcuno subisce un infarto, i suoi cardiomioceti, che gli permettono di contrarsi, muoiono in grandi quantità. Sono cellule altamente specializzate e non possono reintegrarsi. Ora i ricercatori hanno scoperto che l’ossitocina stimola le cellule staminali nello strato esterno del cuore, che migrano al suo strato intermedio e si trasformano in cardiomiociti. L’ossitocina viene anche utilizzata per stimolare o migliorare le contrazioni durante il travaglio, oltre a ridurre il sanguinamento dopo il parto.

L’autore principale dello studio, il dottor Aitor Aguirre, assistente professore di biologia alla Michigan State University, ha dichiarato: “Qui mostriamo che l’ossitocina è in grado di attivare il cuore meccanismi di riparazione nei cuori feriti nel pesce zebra e nelle colture cellulari umane, aprendo la porta a potenziali nuove terapie per la rigenerazione del cuore negli esseri umani”. I ricercatori hanno scoperto che entro tre giorni da una lesione cardiaca, i livelli di ossitocina sono aumentati fino a 20 volte nel cervello. Hanno anche mostrato che l’ormone è quindi direttamente coinvolto nel processo di riparazione del cuore.

Il dottor Aguirre ha aggiunto: “L’ossitocina è ampiamente utilizzata in clinica per altri motivi, quindi riproporre per i pazienti dopo un danno cardiaco non è un lungo tratto di immaginazione. “Anche se la rigenerazione del cuore è solo parziale, i benefici per i pazienti potrebbero essere enormi”. Fonte: Daily Mail. Foto di S. Hermann / F. Richter da Pixabay.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è in alcun modo sostitutivo del parere medico.