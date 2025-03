Gli spaghetti rappresentano uno dei simboli più iconici della cucina italiana, apprezzati sia a livello nazionale che internazionale. Non a caso sono presenti sulle tavole di tutto il mondo. Recentemente, il Gambero Rosso ha condotto un blind test su 39 marchi di spaghetti disponibili nei supermercati italiani, stilando una classifica dei migliori prodotti in termini di gusto e consistenza. Questo test, ripetuto dopo 33 anni dalla prima edizione, ha coinvolto esperti del settore, tra cui chef e responsabili qualità di pastifici, che hanno valutato gli spaghetti secondo parametri come consistenza, profumo di semola fresca, tenacia al morso e persistenza del gusto.

La classifica dei migliori spaghetti del supermercato secondo il Gambero Rosso

Garofalo Spaghetti di Gragnano – Spaghetti n. 9 Pasta di Gragnano IGP

Al vertice della classifica si posizionano gli spaghetti Garofalo, un prodotto che si distingue per la superficie ruvida e porosa, risultato della tradizionale trafilatura al bronzo. Questa caratteristica permette una perfetta adesione dei condimenti, esaltando ogni piatto. Durante la cottura, mantengono una consistenza al dente, offrendo al palato una piacevole tenacia e un sapore delicato ma persistente di semola fresca. Il prezzo medio per una confezione da 500 grammi varia tra 1,49 € e 1,65 €.

L’Arte delle Specialità – Todis – Spaghetti Pasta di Gragnano IGP

La vera sorpresa di questa classifica è rappresentata dagli spaghetti a marchio “L’Arte delle Specialità” del discount Todis, che conquistano il secondo posto. Questi spaghetti, trafilati al bronzo e sottoposti a un’essiccazione lenta, offrono una struttura tenace e carnosa, perfetta per chi ama la pasta al dente. Il profumo delicato di semola fresca e un gusto preciso li rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità a un prezzo contenuto. Una confezione da 500 grammi costa circa 1,09 €.

Voiello Il Gran Spaghetto Spaghetti n. 105

Voiello propone uno spaghetto di alta qualità, caratterizzato da una sezione importante e una consistenza omogenea ed elastica. Il profumo e il gusto di semola fresca sono piacevoli e ben definiti, mentre la texture ruvida e la tenacia al morso soddisfano anche i palati più esigenti. Il prezzo per una confezione da 500 grammi è di circa 1,69 €.

La Molisana Spaghetti n. 15

Gli spaghetti de La Molisana si distinguono per un equilibrio perfetto tra struttura e gusto. Mantengono bene la cottura e offrono un profumo di semola fresca che si traduce in un’esperienza al palato pulita e precisa. Tuttavia, la consistenza può risultare leggermente gommosa all’esterno. Il prezzo medio per 500 grammi varia tra 1,29 € e 1,45 €.

Esselunga Spaghetti n. 5 Trafilata al Bronzo

Il marchio Esselunga entra in classifica con gli spaghetti n. 5, prodotti con grano duro di filiera 100% italiana e trafilati al bronzo. La lavorazione avviene nel pastificio La Molisana, garantendo una qualità elevata. La superficie ruvida e porosa mantiene la sua struttura durante la cottura, offrendo una buona consistenza e un profumo di semola fresca che si traduce in un gusto pulito e delicato. Tuttavia, possono risultare leggermente collosi al palato. Il prezzo per una confezione da 500 grammi è di circa 1,19 €.

Granoro Spaghetti n. 180

Granoro propone spaghetti sottili, dalla superficie porosa e con un delicato profumo di semola. La cottura al dente è precisa, sebbene la consistenza possa risultare leggermente gommosa all’esterno. Un prodotto che offre un buon rapporto qualità/prezzo, con un costo che varia tra 0,95 € e 1,28 € per 500 grammi.

Combino – Lidl – Bio Spaghetti

Per chi cerca un prodotto biologico a un prezzo contenuto, gli spaghetti Combino di Lidl rappresentano una valida scelta. Sottili e leggeri, offrono un profumo delicato e un buon profilo aromatico. La consistenza, sebbene non particolarmente tenace, non si ammassa, risultando comunque gradevole. Il prezzo per una confezione da 500 grammi è di circa 0,89 €.

De Cecco Spaghetti n. 12

De Cecco, un marchio storico nel panorama della pasta italiana, propone spaghetti con una buona struttura e un sapore delicato di semola fresca. La cottura di 10 minuti restituisce una consistenza al dente, sebbene non particolarmente marcata. Il prezzo per 500 grammi varia tra 1,55 € e 1,70 €.

Consilia Spaghetti n. 4

Gli spaghetti a marchio Consilia presentano una superficie opaca e ruvida, con un profilo aromatico gentile e una buona tenacità al morso. Una scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità senza spendere troppo, con un prezzo di circa 0,69 € per 500 grammi.

Consilia Optima Spaghetti

La linea Optima di Consilia offre spaghetti trafilati al bronzo con una superficie ruvida. Si distinguono per la loro consistenza al dente e il profumo delicato di semola. Nonostante il tempo di cottura indicato sulla confezione non sia perfettamente calibrato, rappresentano comunque un’ottima scelta per chi desidera una pasta di qualità a un prezzo contenuto. Una confezione da 500 grammi costa circa 1,19 €.