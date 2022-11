Fare sport migliora la qualità del sonno: lo studio

Fare sport migliora la qualità del sonno. Se fatichi ad addormentarti il movimento può essere un valido alleato. Una lunga corsa o una dura sessione in palestra potrebbero aiutarti a dormire la notte. Lo evidenzia una ricerca pubblicata su Mayo Clinic Proceedings. Lo studio, condotto su oltre 30.000 adulti di mezza età, ha rilevato che coloro che facevano battere regolarmente il cuore avevano meno probabilità di aver bisogno di farmaci per dormire. I partecipanti più in forma avevano fino al 15% in meno di probabilità di ricorrere a cure farmacologiche come le benzodiazepine o la melanina.

Lo studio, condotto da un team dell’Università norvegese di scienza e tecnologia di Trondheim, voleva analizzare se la salute fisica potesse o meno avere un impatto sull’insonnia. Sono stati esaminati i casi di circa 34.357 persone. Dai risultati della ricerca è emerso che fare esercizio fisico aiuta chi fatica a prendere sonno. L’attività motoria è una valida alleata. L’insonnia è diventata un problema pandemico con il Covid-19, così come l’ansia e la depressione.

L’autrice dello studio Linda Ernstsen, professoressa associata di sanità pubblica e infermieristica, ha dichiarato: “Abbiamo osservato che le persone che sono in condizioni fisiche migliori hanno un rischio minore di assumere sonniferi prescritti”. Ha aggiunto: “Questi risultati suggeriscono che essere fisicamente in forma può anche aiutarti a dormire meglio. Il rischio percentuale corrispondente per le donne più in forma era molto più basso. Ma le donne che lottano con il sonno possono comunque trarre beneficio dal rimettersi in forma”.

Poiché lo studio ha seguito i partecipanti per più di un decennio, i ricercatori ritengono che i risultati dovrebbero influenzare i consigli sul sonno che i medici danno ai loro pazienti. Ernstsen ha aggiunto: “I nostri risultati supportano l’idea che migliorare o mantenere la forma fisica può essere un’alternativa efficace per prevenire i problemi di sonno”. Fonte: Daily Mail.