Fare jogging protegge la memoria, arma contro la demenza

Fare anche un solo giorno di jogging al mese è sufficiente per proteggere la tua memoria in età avanzata. Lo dimostra una ricerca dell’University College London (UCL). Gli scienziati hanno monitorato le abitudini di esercizio di 1.400 partecipanti adulti lungo i 30 anni. Quando ogni persona ha compiuto 69 anni, i volontari hanno fatto un test per valutare la loro memoria, la capacità di attenzione, il linguaggio e la fluidità verbale. Quelli moderatamente attivi, che hanno fatto attività fisica da una a quattro volte al mese, hanno avuto risultati migliori rispetto a chi non si è esercitato per niente. Insomma, anche una piccola differenza conta. Già precedenti studi hanno suggerito che l’esercizio fisico regolare può ridurre di un terzo il rischio di sviluppare la demenza. Il movimento resta un pilastro della prevenzione.

Come è stato svolto lo studio.

I partecipanti hanno fatto 30 minuti di una serie di attività, tra cui badminton, nuoto, esercizi di fitness, yoga, danza, calcio, jogging, camminate veloci. I volontari hanno poi completato un questionario in cinque punti. La maggior parte delle persone – una su cinque – ha dichiarato di allenarsi almeno due volte al mese. Anche quelle poche sessioni mensili, non sono risultate inutili, ma hanno avuto un effetto positivo sulla memoria.

La dott.ssa Sarah-Naomi James, ricercatrice presso l’UCL e autrice principale dello studio, ha affermato che il suo studio “fornisce prove per incoraggiare gli adulti inattivi a essere attivi anche in piccola parte. In qualsiasi momento durante l’età adulta, per migliorare la cognizione e la memoria più avanti nella vita”. James continuerà a seguire la coorte per valutare se gli schemi dell’esercizio possono in definitiva ritardare l’insorgenza della demenza. “Ci auguriamo che questo sia il primo studio al mondo dalla culla alla tomba, in cui abbiamo studiato le persone per tutta la loro vita”, ha aggiunto. Fonte: Daily Mail.