Fare 8mila passi al giorno riduce il rischio di morte prematura

Fare 8.000 passi uno o due giorni alla settimana può ridurre significativamente il rischio di morte prematura. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open. Sebbene sia noto che l’esercizio fisico regolare riduca il rischio di mortalità, la ricerca ha esaminato i benefici per la salute derivanti dal camminare intensamente solo pochi giorni alla settimana.

Come è stato svolto lo studio

I ricercatori dell’Università di Kyoto e dell’Università della California, a Los Angeles, hanno analizzato i dati di 3.100 adulti americani. Dalla ricerca è emerso che coloro che percorrevano 8.000 passi uno o due giorni alla settimana avevano il 14,9% in meno di probabilità di morire in un periodo di 10 anni rispetto a coloro che non avevano mai raggiunto quel traguardo. Per coloro che percorrevano 8.000 passi o più da tre a sette giorni alla settimana, il rischio di mortalità era ancora più basso: 16,5%. I benefici maggiori sono stati per i partecipanti di età pari o superiore a 65 anni.

“Il numero di giorni alla settimana in cui si fanno 8.000 passi o più è stato associato a un minor rischio di mortalità per tutte le cause e cardiovascolare”, hanno detto i ricercatori. “Questi risultati suggeriscono che le persone possono ricevere sostanziali benefici per la salute camminando solo un paio di giorni alla settimana”.

Camminare 11 minuti al giorno potrebbe prevenire una morte prematura su 10

Anche camminare 11 minuti al giorno potrebbe prevenire una morte prematura su 10. E’ quanto emerge da un’altra ricerca dell’Università di Cambridge. Gli esperti hanno affermato che i risultati dovrebbero impedire alle persone di sentirsi scoraggiate nel fare esercizio, dimostrando che “fare un po’ di attività fisica è meglio che non farne nessuna“. Poco più di dieci minuti al giorno di camminata veloce sono un obiettivo fattibilissimo. Si può fare per tornare a casa dal lavoro, per andare a fare la spesa o per arrivare in qualsiasi meta, anche di breve distanza, senza macchina. Fonte: Medical X Press.