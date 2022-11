Doccia tutte le mattine? Anche no. Un’esperta di igiene lo sconsiglia

Fare la doccia tutte le mattine è un rituale quasi sacro, soprattutto in inverno, quando le temperature si abbassano e il tepore dell’acqua calda è tutto ciò che abbiamo per avere la prima coccola della giornata. Sembra tuttavia che tale abitudine non sia molto salutare o quantomeno necessaria per il benessere dell’organismo. La professoressa Sally Bloomfield, della London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato che l’unico motivo per cui lo facciamo è essere “socialmente accettabili”, tenendo lontani i “cattivi” odori corporei. (E noi potremmo aggiungere: “Scusate se è poco!”).

Bloomfield ha detto che lavarsi troppo potrebbe spogliare il corpo del suo microbioma autoregolante, i microrganismi che vivono nel nostro corpo e aiutano a controllare i livelli di olio sulla pelle. Ciò potrebbe lasciare la pelle più suscettibile alle sostanze irritanti. Anche l’acqua troppo calda è nemica della pelle, perché elimina gli oli naturali della cute e abbassa i livelli di sebo che aiutano a trattenere l’umidità, causando eruzioni cutanee.

Ma attenzione: se pensate che la professoressa Bloomfield abbia rinunciato di fatto alla sua doccia calda quotidiana rimarrete delusi. Lei stessa ha ammesso che si lava ancora tutti i giorni, capelli inclusi. Bloomfield ha spiegato a BBC Radio 5 Live Breakfast: “Secondo me non abbiamo bisogno di fare il bagno e la doccia ogni giorno. In effetti, non abbiamo affatto bisogno di farlo. Ci sono microbi nel nostro corpo che producono cattivi odori ma non sono dannosi per noi. E il motivo per cui facciamo il bagno e la doccia è che vogliamo sbarazzarci di quegli odori e vogliamo sentirci a nostro agio. Va bene, ma per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, non è davvero importante”.

Bloomfield ha aggiunto: “Il motivo per cui lo facciamo è per essere socialmente accettabili. Lo facciamo in estate per liberarci del sudore, per farci sentire più a nostro agio”. Il corpo si è evoluto per avere un microbioma che è “bello e stabile e se ne prende cura”, ma può essere rimosso lavandosi costantemente con il sapone. Fonte: Daily Mail. Foto di Aurélien da Pixabay.