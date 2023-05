Troppo tempo sdraiati sul divano col partner fa male alla salute

Trascorrere un intero pomeriggio sdraiati sul divano con il partner può rivelarsi un’abitudine tutt’altro che benefica. Questa consuetudine, abbinata spesso al consumo condiviso di fumo e alcol, può avere effetti negativi sulla salute a lungo termine. I ricercatori hanno scoperto che fare cose malsane insieme, come passare la giornata allungati davanti alla tv, avvicina effettivamente l’uno all’altro rispetto a chi decide di fare una passeggiata o correre separatamente. Ma questa maggiore sensazione di intimità può danneggiare la nostra capacità di essere sani a lungo termine.

Come è stato svolto lo studio

Il team di ricercatori dell’Università di Zurigo ha analizzato i dati di tre precedenti studi sui diari dei comportamenti malsani delle coppie che hanno partecipato alla ricerca. Nel primo studio, i fumatori hanno annotato quante sigarette hanno fumato insieme ogni giorno per un mese. Nel secondo, le coppie inattive hanno indossato accelerometri per un mese per monitorare quanto fossero sedentarie insieme. Quanto al terzo, le coppie hanno scattato foto del loro cibo ogni giorno per registrare la frequenza con cui consumavano pasti ricchi di grassi, zucchero o sale.

Sia nello studio sul fumo che su quello sedentario, i partecipanti hanno riportato una maggiore soddisfazione e intimità relazionale il giorno dopo essersi abbandonati a comportamenti malsani insieme. Nello studio finale sul cibo non c’è stato invece alcun cambiamento nella vicinanza o nella soddisfazione della relazione quando le coppie hanno consumato insieme cibo malsano.

Divano condiviso come antistress, ma a che prezzo?

Scrivendo sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin, il team ha affermato: “È possibile che la disponibilità a sopportare rischi per la salute o il benessere a lungo termine quando si è impegnati in un comportamento problematico condiviso possa rendere l’indulgere insieme un’esperienza unica che avvicina i partner”. Fumare o mangiare cibi di conforto sono spesso comportamenti messi in atto per alleviare lo stress, quindi le coppie possono scegliere di impegnarsi in questi comportamenti “perché vogliono migliorare il benessere del loro partner”, hanno aggiunto. Ma tutto questo ha un prezzo sulla salute a lungo termine. Foto da Pixabay. Fonte: Daily Mail.