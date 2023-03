Disciplina dura sui figli li espone a problemi di salute mentale

I genitori che usano una disciplina dura con i loro figli piccoli li espongono a un rischio significativamente maggiore di sviluppare problemi di salute mentale duraturi. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato su Epidemiology and Psychiatric Science su oltre 7.500 bambini irlandesi, portato avanti dai ricercatori dell’Università di Cambridge e dell’University College di Dublino.

Gli studiosi hanno scoperto che i bambini con genitori “ostili” all’età di tre anni avevano una probabilità 1,5 volte maggiore rispetto ai loro coetanei di avere sintomi di salute mentale qualificati come “ad alto rischio” all’età di nove anni. Quali sono i comportamenti dei genitori ritenuti critici: sgridare regolarmente i bambini, attuare punizioni fisiche di routine, isolare i bambini quando si comportano male, danneggiare la loro autostima o punire i bambini in modo imprevedibile a seconda dell’umore del genitore.

Per arrivare alle loro conclusioni gli studiosi hanno valutato la salute mentale dei bambini all’età di tre, cinque e nove anni. Hanno studiato sia l’interiorizzazione dei sintomi di salute mentale (come l’ansia e il ritiro sociale) che l’esternalizzazione dei sintomi (come il comportamento impulsivo e aggressivo e l’iperattività). Circa il 10% dei bambini è risultato essere in una fascia ad alto rischio per problemi di salute mentale. I bambini che hanno sperimentato genitori ostili avevano molte più probabilità di rientrare in questo gruppo.

“Il fatto che un bambino su 10 fosse nella categoria ad alto rischio per problemi di salute mentale è motivo di preoccupazione e dovremmo essere consapevoli del ruolo che i genitori possono svolgere in questo”, ha detto il ricercatore Ioannis Katsantonis. “Non stiamo suggerendo per un momento che i genitori non dovrebbero stabilire limiti precisi per il comportamento dei loro figli, ma è difficile giustificare una disciplina dura e frequente, date le implicazioni per la salute mentale”.

Symonds ha dichiarato: “I nostri risultati sottolineano l’importanza di fare tutto il possibile per garantire che i genitori siano supportati per dare ai loro figli un’educazione calda e positiva, specialmente se circostanze più ampie mettono quei bambini a rischio di scarsi risultati di salute mentale. Evitare un clima emotivo ostile a casa non impedirà necessariamente il verificarsi di scarsi risultati di salute mentale, ma probabilmente aiuterà”. Fonte: Medical X Press.