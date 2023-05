La dieta chetogenica prevede un regime alimentare caratterizzato da una parte dalla riduzione dei carboidrati durante i pasti, dall’altra da un maggior apporto di proteine. L’obiettivo è quello di stimolare il metabolismo a ricorrere al consumo di grassi per produrre energia. Questo regime alimentare deve essere seguito sotto controllo medico e solo per un periodo di tempo limitato. Si è mostrato comunque utile nella cura di malattie come l’emicrania e l’epilessia.

Dieta chetogenica, utile per epilessia farmaco resistente

“I primi dieci anni sono stati principalmente dedicati al settore del ‘senza glutine’, lavorando su materie prime e nuovi prodotti. Negli ultimi dieci anni ci siamo concentrati sulla dieta chetogenica, un settore sfidante, molto interessante, dove c’è ancora da fare tanto”, fanno sapere dal Dr.Schär R&d centre di Trieste, multinazionale leader nell’alimentazione senza glutine e per specifiche esigenze nutrizionali, che ha raccontato i vent’anni di insediamento nell’Area Science Park di Padriciano.

Un traguardo che sarà celebrato oggi e domani con una conferenza internazionale dedicata alla dieta chetogenica, come soluzione terapeutica di successo per condizioni come l’epilessia farmaco-resistente, con la presenza di medici e altri professionisti in arrivo da tutta Italia e dall’estero.

Questa mattina l’azienda ha aperto i laboratori alla stampa, sottolineando quanto la scelta di insediare il ramo di ricerca e sviluppo a Trieste sia stata dettata nel 2003 da un contesto contraddistinto dalla “possibilità di crescere in ambito dell’innovazione e diventare leader nel settore”. In Area Science Park vengono analizzati e studiati prodotti e materie, con l’intento di realizzare prodotti con qualità sempre più elevate.

Dieta non privazione

Virna Cerne, senior director of global research & development del R&d centre di Dr. Schär, spiega che “il momento del pasto non deve essere di privazione ma di condivisione e gioia. In questi vent’anni abbiamo quindi lavorato per migliorare la vita delle persone che, per esigenze di salute, devono seguire un regime dietetico specifico. Il ventesimo anniversario del Dr. Schär R&D Centre rappresenta per noi un momento importante per celebrare quanto abbiamo raggiunto finora, ma anche per porci obiettivi futuri. Siamo pronti ad affrontare le sfide e le opportunità che verranno”. (FONTE ANSA).