Più della metà delle persone affette da diabete necessita di un controllo glicemico più preciso e di una gestione ottimizzata della terapia insulinica. L’innovazione tecnologica potrebbe rappresentare una svolta nella somministrazione dell’insulina, grazie all’integrazione tra monitoraggio continuo del glucosio e strumenti intelligenti per il dosaggio.

Un nuovo sistema, chiamato Smart MDI, promette di rivoluzionare la gestione del diabete grazie alla capacità di fornire raccomandazioni personalizzate in tempo reale, correggere i valori glicemici e notificare eventuali dosi dimenticate. Il cuore di questa innovazione è l’integrazione tra il sensore per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) e la penna intelligente InPen™, una soluzione riutilizzabile per la somministrazione di insulina ad azione rapida. Attraverso un’applicazione per smartphone, il sistema raccoglie e analizza i dati glicemici, segnalando eventuali anomalie e suggerendo le correzioni necessarie.

Un supporto concreto per chi convive con il diabete

La gestione della terapia insulinica multi-iniettiva richiede una costante attenzione, e l’introduzione di strumenti smart può rappresentare un valido aiuto per i pazienti. Secondo Dario Pitocco, Professore Associato di Endocrinologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della UOSD di Diabetologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l’adozione di un sistema intelligente semplifica la gestione quotidiana della malattia. Grazie all’integrazione dei dati provenienti dal monitoraggio glicemico e dalla penna per l’insulina, i pazienti ricevono un supporto immediato per definire il dosaggio ottimale.

L’algoritmo del sistema analizza in tempo reale le variazioni della glicemia, fornendo suggerimenti precisi su quando e quanto insulina somministrare. Questo aiuta a prevenire il rischio di episodi di ipoglicemia e iperglicemia, due condizioni che possono avere conseguenze anche gravi sulla salute delle persone con diabete.

L’importanza della tecnologia nella gestione del diabete

L’introduzione di strumenti innovativi come Smart MDI segna un importante passo avanti nella gestione del diabete di tipo 1 e 2. I pazienti possono beneficiare di una maggiore consapevolezza sul proprio stato glicemico e intervenire tempestivamente grazie alle notifiche inviate dall’applicazione. Questo tipo di soluzione si affianca ai microinfusori di insulina, come il MiniMed™ 780G, che rappresentano una delle alternative più avanzate per il trattamento del diabete.

Secondo Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabete Italia, Grecia e Israele, l’uso delle penne intelligenti rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare il controllo della malattia. L’obiettivo principale è garantire ai pazienti un trattamento sempre più personalizzato, riducendo il peso della gestione quotidiana del diabete e migliorando la qualità della vita.