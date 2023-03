Dormire con la luce accesa aumenta il rischio di diabete gestazionale. Spesso si tratta di un gesto spontaneo, che aiuta di non riesce a dormire a non avvertire un senso di angoscia e ansia. In altri casi è un’abitudine consolidata che accompagna il risposo. Tanto nel primo caso quanto nel secondo è comunque sbagliato. Questo vale soprattutto per le future mamme, che spesso sono alle prese con l’insonnia quando sono al letto. Anche tenere accesi i monitor dei computer e degli smartphone poche ore prima di coricarsi può ridurre il rischio di diabete mellito gestazionale. Lo evidenzia un nuovo studio della Northwestern Medicine, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine.

Le donne che hanno preso parte alla ricerca e che hanno sviluppato il diabete gestazionale hanno avuto una maggiore esposizione alla luce nelle tre ore prima dell’inizio del sonno. “Il nostro studio suggerisce che l’esposizione alla luce prima di coricarsi può essere un fattore di rischio poco riconosciuto ma facilmente modificabile del diabete gestazionale”, ha affermato l’autore principale dello studio, la dottoressa Minjee Kim, assistente professore di neurologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine e neurologa della Northwestern Medicine.

L’aumento del diabete gestazionale è “allarmante”

Il diabete gestazionale è in aumento negli Stati Uniti e nel mondo. Circa il 4,5% delle donne alla prima gravidanza con un bambino nato tra il 2011 e il 2013 ha sviluppato la malattia. Nel 2020, il tasso di diabete gestazionale era del 7,8% per tutte le nascite negli Stati Uniti. “È allarmante”, ha detto Kim. “È noto che il diabete gestazionale aumenti le complicanze ostetriche e il rischio di diabete, malattie cardiache e demenza della madre. Inoltre, la prole ha maggiori probabilità di soffrire di obesità e ipertensione man mano che cresce”. I dati mostrano che le donne che hanno il diabete gestazionale hanno quasi 10 volte più probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a quelle che non hanno problemi di glucosio durante la gravidanza.

L’esposizione alla luce intensa prima di dormire fa male, spegni computer e smartphone.

“Non pensiamo al potenziale danno di mantenere l’ambiente luminoso dal momento in cui ci svegliamo fino a quando andiamo a letto”, ha detto Kim. “Ma dovremmo mantenerlo buio per diverse ore prima di andare a letto. Probabilmente non abbiamo bisogno di tanta luce per quello che facciamo abitualmente la sera”. “Cerca di ridurre la luce nel tuo ambiente in quelle tre ore prima di andare a letto”, ha detto Kim. “È meglio non usare il computer o il telefono durante questo periodo. Ma se devi usarli, mantieni gli schermi il più scuri possibile”, ha aggiunto la dottoressa. Fonte: Medical X Press.