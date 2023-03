Depressione post partum, stare in spazi verdi riduce il rischio

Trascorrere tempo negli spazi verdi è utile per diminuire il rischio di depressione post partum. A queste conclusioni sono arrivati i ricercatori dell’Università della California. Il loro studio, pubblicato online sulla rivista The Lancet Regional Health—Americas, suggerisce che ricercatori, urbanisti e professionisti della sanità pubblica dovrebbero lavorare insieme per sviluppare politiche e interventi che aumentino la quantità di copertura degli alberi. Questo creerebbe un ambiente favorevole per tutti i membri della comunità, ma a giovarne sarebbero soprattutto le neomamme che sono a rischio di depressione postpartum. Per questo bisogna ripristinare le aree verdi nelle città.

“Questo è il primo studio nel suo genere che ha esaminato la relazione tra diversi spazi verdi, la depressione postpartum e il ruolo dell’attività fisica“, ha affermato l’autore senior e corrispondente Jun Wu, professore di salute ambientale e occupazionale nel programma dell’UCI nella Sanità Pubblica. “Siamo stati in grado di mostrare un ridotto rischio di depressione postpartum associato all’esposizione a livello degli occhi allo spazio verde nelle strade del quartiere e tale riduzione è stata ulteriormente mediata dall’attività fisica”.

Come è stato svolto lo studio

L’analisi è avvenuta attraverso la visualizzazione delle cartelle cliniche elettroniche di 415.020 nascite singole di donne residenti nel sud della California tra il 2008 e il 2018. L’osservazione ha rivelato che la più alta riduzione del rischio di depressione post partum è associata a una visione a livello stradale dello spazio verde. “Il rischio di depressione postpartum è diminuito di circa il 4,2% con ogni aumento del 10% dello spazio verde con vista stradale”, ha affermato l’autore principale Yi Sun, ex studioso post-dottorato dell’UCI ora ricercatore presso il Peking Union Medical College. “La copertura degli alberi ha mostrato effetti protettivi più forti contro la depressione postpartum rispetto ad altri tipi di spazio verde (ad esempio vegetazione bassa ed erba)”. Fonte: Medical X Press.