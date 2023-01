I cibi plant-based non sono necessariamente più salutari della carne

I cibi plant-based non sono sempre più salutari della carne. In questi ultimi anni le alternative vegetali hanno conquistato molta popolarità, ma non sempre è possibile parlare di alimenti dietetici e innocui per la salute. Una nuova ricerca mostra che sebbene i prodotti a base vegetale siano generalmente più sani degli equivalenti a base di carne, possono essere più ricchi di zuccheri e spesso mancanti di importanti nutrienti presenti nella carne vera. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nutrition & Dietetics.

L’autrice principale Maria Shahid ha affermato che, nonostante la crescente popolarità dei sostituti della carne a base vegetale, spesso basati su motivi di salute o etici, ci sono pochissime prove dell’effettivo impatto sul corpo di questi prodotti. “Sia le ‘carni’ vegetali che quelle lavorate rientrano per lo più nella categoria ultra-elaborata, quindi questo solleva preoccupazioni sul loro ruolo in una dieta sana”, ha affermato. “Mentre abbiamo scoperto che i prodotti a base vegetale sono generalmente più sani dei loro equivalenti di carne lavorata, le alternative più sane sarebbero comunque legumi magri non trasformati, fagioli e falafel”.

I prodotti vegetali sono stati progettati per imitare i prodotti a base di carne e fungere da sostituti delle proteine della carne. Di solito sono prodotti da proteine vegetali di origine vegetale (proteine di soia, proteine di grano, proteine di piselli e riso, o una combinazione) o proteine di funghi a base di fermentazione (micoproteine).

Il parere della dietista sui cibi plant-based.

La dietista del George Institute, la dott.ssa Daisy Coyle, ha affermato: “(…) Non è così semplice come uno scambio diretto: affidarsi esclusivamente alle alternative alla carne come sostitute dirette della carne potrebbe portare a carenze di ferro, zinco e vitamina B12 nel tempo, se non si aumenta l’assunzione di questi nutrienti essenziali da altre fonti o integratori”, ha detto.

“Per evitare questo, assicurati di consumare altre proteine animali come uova, formaggio, latte, yogurt e/o ricche fonti vegetali di ferro, comprese verdure a foglia scura come spinaci e broccoli, così come tofu, noci e semi, fagioli e legumi”, ha aggiunto Coyle.

“Fino a quando non sapremo di più sugli impatti sulla salute degli analoghi della carne a base vegetale e avremo consigli su come includerli come parte di una dieta sana ed equilibrata, è meglio mangiarli con moderazione insieme ad altre proteine di origine vegetale come polpette di fagioli, falafel e tofu, o se non sei vegetariano o vegano, carni magre e frutti di mare non trasformati”, conclude l’esperta. Foto da Pixabay. Fonte: Medical X Press.