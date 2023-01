Portare i bambini all’aperto può ridurre gli effetti negativi degli schermi luminosi. Una nuova ricerca giapponese indica che passare molto tempo davanti allo schermo all’età di 2 anni è associato a capacità comunicative e di vita quotidiana inferiori a quelle che si dovrebbero avere all’età di 4 anni. Quando però i bambini giocano anche all’aperto, alcuni degli effetti negativi del tempo passato davanti a smartphone, tv e tablet si riducono.

Nello studio, che sarà pubblicato a marzo su JAMA Pediatrics, i ricercatori hanno seguito 885 bambini dai 18 mesi ai 4 anni di età. Hanno esaminato la relazione tra tre caratteristiche chiave: quantità media di tempo davanti allo schermo al giorno all’età di 2 anni, quantità di gioco all’aperto all’età di 2 anni e 8 mesi e risultati dello sviluppo neurologico, in particolare comunicazione, abilità di vita quotidiana e punteggi di socializzazione secondo un strumento di valutazione standardizzato chiamato Vineland Adaptive Behavior Scale-II. L’articolo è intitolato “Il gioco all’aperto come fattore attenuante nell’associazione tra il tempo davanti allo schermo per i bambini piccoli e gli esiti dello sviluppo neurologico”.

“Sebbene sia la comunicazione che le capacità di vita quotidiana fossero peggiori nei bambini di 4 anni che avevano trascorso più tempo davanti allo schermo a 2 anni, il tempo di gioco all’aperto ha avuto effetti molto diversi su questi due esiti dello sviluppo neurologico”, spiega Kenji J. Tsuchiya, professore a Osaka Università e autore principale dello studio. “Siamo stati sorpresi di scoprire che il gioco all’aperto non ha realmente alterato gli effetti negativi del tempo davanti allo schermo sulla comunicazione, ma ha avuto un effetto sulle abilità della vita quotidiana”.

“Presi insieme, i nostri risultati indicano che l’ottimizzazione del tempo davanti allo schermo nei bambini piccoli è davvero importante per un adeguato sviluppo neurologico”, afferma Tomoko Nishimura, autrice senior dello studio. “Abbiamo anche scoperto che il tempo davanti allo schermo non è correlato ai risultati sociali e che anche se il tempo davanti allo schermo è relativamente alto, incoraggiare più tempo a giocare all’aperto potrebbe aiutare a mantenere i bambini sani e a svilupparsi in modo appropriato”. Fonte: Medical X Press.