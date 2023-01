Aromaterapia, l’olio essenziale di rosa antistress: lo studio

L’aromaterapia è diventata molto popolare in questi ultimi anni, sebbene non abbia effetti curativi contro le malattie. Questo è fondamentale sottolinearlo. Potrebbe però avere un effetto benefico contro lo stress. Gli infermieri che hanno indossato una fiala di olio di rosa al collo per un mese, inalando l’odore floreale ovunque andassero, hanno visto i loro livelli di stress diminuire di oltre un decimo. E’ quanto evidenzia una ricerca iraniana, i cui risultati sono stati pubblicati su Explore: The Journal of Science & Healing. Gli esperti in Iran affermano che l’approccio “ha ridotto efficacemente lo stress sul lavoro”.

Il team di studiosi della Semnan University of Medical Sciences ha affermato che l’aromaterapia potrebbe svolgere una funzione antistress. Il ricercatore Mohsen Emadikhalaf e i suoi colleghi hanno reclutato 118 infermieri che lavoravano in due ospedali in Iran. I partecipanti, di 36 anni, in media nel campo da oltre un decennio, sono stati divisi in tre gruppi.

Un gruppo ha ricevuto un tubo da 0,5 ml di lavanda o olio di rosa da agganciare alla maglietta, mentre al gruppo placebo è stato somministrato olio di sesamo. Lo hanno ricevuto all’inizio del loro turno di lavoro e lo hanno indossato per due ore al giorno per quattro settimane.

Ogni volontario è stato interrogato successivamente sulla propria salute, completando un questionario. I primi risultati hanno mostrato che dopo due settimane non vi è stato alcun impatto significativo sui livelli di stress. Ma dopo quattro settimane, coloro che hanno inalato il profumo della rosa hanno visto il loro punteggio di stress precipitare in media del 13%.

“Il profumo di rosa per due ore al giorno e per un lungo periodo di tempo ha ridotto efficacemente lo stress lavorativo tra gli infermieri”, hanno scritto i ricercatori. “Considerando che lo stress lavorativo in entrambi i gruppi di intervento è diminuito nel tempo, l’effetto dell’aromaterapia può essere cumulativo e aumentato nel tempo con l’uso continuato”, hanno aggiunto. Fonte: Daily Mail. Foto Pixabay.