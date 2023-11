I corn flakes sono da sempre una scelta popolare per una colazione veloce e gustosa. Tuttavia, con il mercato saturo di opzioni, distinguere i migliori può essere una sfida. Gambero Rosso ha recentemente condotto un test d’assaggio alla cieca su 24 tipi di corn flakes, svelando sorprese interessanti. In questo articolo, esploreremo i primi tre prodotti che hanno conquistato la classifica e che non appartengono ai giganti del settore come Kellogg’s.

Corn Flakes migliori: il test di Gambero Rosso

Gambero Rosso ha reclutato un gruppo di esperti per valutare i corn flakes più consumati in Italia. Il test si è concentrato esclusivamente sulla degustazione, ignorando altri parametri come gli ingredienti o il profilo nutrizionale. La degustazione è stata effettuata “alla cieca” per garantire un giudizio imparziale.

I Migliori Tre Corn Flakes

Più Cereali BioCorn Flakes Bio: Prodotto da un’azienda specializzata in prodotti per la colazione, questi corn flakes biologici sono monoingrediente, composti solo da fiocchi di mais tostati. Hanno sorpreso gli assaggiatori con la loro croccantezza e dolcezza naturali. Confezione da 220 grammi a 2,42 euro. Baule Volante Corn Flakes al Naturale Biologici: Anche questi monoingrediente e biologici, sono particolarmente croccanti, saporiti e friabili. La confezione da 200 grammi ha un prezzo consigliato di 3,28/3,52 euro. Carrefour BioCorn Flakes: Terzo gradino del podio va a Carrefour BioCorn Flakes, realizzati con solo tre ingredienti. La loro friabilità e sapore che ricorda i popcorn li hanno posizionati bene nella classifica. Confezione di 300 grammi a 1,80/1,99 euro.

Ciò che emerge da questa classifica è che i migliori corn flakes non appartengono necessariamente ai marchi più noti. Marchi locali e prodotti a marchio dei supermercati hanno dimostrato di poter competere e superare i giganti del settore. La prossima volta che scegli i tuoi corn flakes, potresti voler esplorare opzioni meno famose ma altrettanto deliziose.