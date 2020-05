Anche Victoria Beckham ha dei prodotti di bellezza low cost di riferimento.

La stilista britannica ama condividere via social i suoi segreti di bellezza.

Chi pensa solo a creme costosissime sbaglia: nel beauty della fashion designer ci sono anche prodotti accessibili.

Tra questi le salviette struccanti Bioderma’s Sensibio H2O Wipes.

Per Victoria sono “l’unico prodotto che le consente di rimuovere ogni traccia di trucco dalla sua pelle senza causare irritazione”.

Le salviette ipoallergeniche sono appositamente formulate con una soluzione micellare attiva che può essere utilizzata anche sulla pelle più sensibile.

Possono anche rimuovere il trucco più persistente come quello waterproof.

Le salviette sono biodegradabili, quindi ecocompatibili, dettaglio fondamentale per Victoria Beckham, che ha a cuore le cause ambientaliste.

Sono comode anche per i viaggi, considerando che possono essere inserite comodamente in borsa.

Non solo salviette, ma anche acqua micellare.

Gwyneth Paltrow ha definito l’acqua micellare Bioderma Sensibio H20 “il miglior struccante. Non ha profumo, non secca la pelle d libera da tutto il trucco con pochi passaggi. Ti lascia una pelle morbida e pulita”.

Amatissimo anche dalla modella Rosie-Huntigton Withley che alla rivista W ha dichiarato:

“L’ho scoperto nel backstage di una sfilata. Per il mio lavoro, visto che sono sempre molto truccata, ho bisogno di qualcosa di delicato sulla pelle, che rimuova tutte le tracce d’impurità facilmente, e quest’acqua micellare è ottima. In più spesso uso anche una spazzola device, come quelle Clarisonic, per pulire la cute ancora più in profondità”.

La cosa più incredibile è che anche questo struccante è alla portata di tutti: è facilmente reperibile anche qui in Italia ad un prezzo irrisorio.

Il flacone da 500 ml, infatti, ha un costo di circa 20 euro. Che dire, vale la pena provare. Di seguito la foto delle salviette e dove poterle acquistare.