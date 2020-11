Victoria Beckham ha i suoi segreti di bellezza per apparire sempre al top. Aggiungiamo: via social, considerando che da mesi anche le celebrities sono serrate in casa per via della quarantena da coronavirus.

La stilista britannica usa i prodotti del suo brand Victoria Beckham Beauty per prendersi cura della sua bellezza.

Uno degli ultimi set lanciati sul mercato è un nuovo packaging della doppia crema primer Cell Rejuvenating Priming Moisturizer.

Il set include la crema, in due varianti, Golden e Original, due prodotti che promettono di rendere l’incarnato radioso.

Oltre a idratazione, levigatezza e luminosità istantanee, questo set costruisce al miglioramento della cute in sei settimane.

La formula leggera ma idratante, sviluppata con la tecnologia all’avanguardia TFC8® di Augustinus Bader, supporta il ricambio cellulare e attiva il processo rigenerativo della pelle.

Anche i pori e le imperfezioni appaiono immediatamente attenuati. “Indossalo da solo o con il trucco – sotto, sopra o mescolato direttamente dentro – per ottenere una pelle e luminosità personalizzate”, ha detto la stilista.

La crema idratante è stata il primo prodotto per la cura della pelle lanciato dall’ex Posh Spice lo scorso anno insieme ad Augustinus.

Altri prodotti amati da Victoria Beckham.

Non tutte le crema usate dall’ex Spice Girl hanno prezzi inaccessibili e noi ve ne sveliamo uno alla portata di tutti.

Per mantenere a lungo l’abbronzatura la stilista britannica usa la crema Weleda Skin Food.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl.

Victoria ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare e ci copro tutto il corpo”.