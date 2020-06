Devo ancora trovare un prodotto struccante che rimuova il trucco come il Deep Cleansing Oil di DHC. Quando si tratta di prodotti per la cura della pelle, ho seri problemi di costanza. (Va bene, in generale ho seri problemi di costanza).

Ma c’è uno struccante che conosco da alcuni anni e di cui non riesco a fare a meno, e che acquisto ogni volta che il flacone sta per finire.

La mia scelta per l’isola deserta non sarebbe una costosa crema idratante o un siero cult: sarebbe lo struccante Deel Cleansing Oil di DHC.

Sono attratta da questo struccante non solo per la sua formula, ricca di ingredienti brevettati rivoluzionari, o per la sua confezione elegante.

Il fatto è che DHC Deep Cleansing Oil (compralo, 22,35 euro amazon.it) fa il suo lavoro meglio di qualsiasi altra dozzina di detergenti e struccanti che ho provato.

Anche un denso grumo di mascara waterproof si scioglie come il burro sotto l’effetto di questo olio detergente. (A proposito, non ho paura di passarlo su tutte le ciglia perché non mi manda a fuoco agli occhi come tanti detergenti che ho provato.)

L’ingrediente principale di questo struccante è l’olio d’oliva biologico. Inoltre, contiene vitamina E e trigliceride caprilico, un ingrediente derivato dall’olio di cocco e glicerina.

So cosa stai pensando, ma ti assicuro che non lascia assolutamente la pelle unta. Almeno a me. Io ho una pelle mista e ho scoperto che, quando uso l’olio detergente DHC, la mia zona T tende a essere meno grassa e i miei pori meno dilatati. Forse perché la mia pelle compensa quando uso più detergenti secchi producendo più sebo.

Inoltre, è meno viscoso dell’olio d’oliva e si risciacqua facilmente. (Correlati: Questo detergente viso per la pelle secca è la risposta a tutti i tuoi problemi).

Se hai la pelle grassa o mista (come me), potresti pensare che applicare un olio per purificare la pelle non sia l’ideale. L’ho sicuramente pensato anche io.

Ma l’ olio dissolve l’olio, quindi gli oli detergenti possono essere efficaci per rimuovere trucco, smog e sporcizia.

L’idea alla base degli oli detergenti è che sono meno aggressivi e non tolgono alla pelle la sua normale idratazione naturale come fanno molti altri detergenti.

Nella mia esperienza, sembra proprio essere così. Non sento mai la pelle tesa o secca dopo aver usato struccanti e detergenti a base di olio.

Un altro motivo per cui mi sento tranquilla ad usare lo struccante DHC è che l’olio d’oliva è considerato con un basso livello di comedogenicità (che indica la probabilità che ostruisca i pori).

Se sei ancora scettico, puoi provare a incorporare DHC Cleansing Oil come primo passaggio di una doppia detersione, facendolo seguire da un detergente delicato.

In tutta onestà, io sono troppo pigra per farlo. (Correlato: Kim Kardashian, il detergente viso da 12 euro che usa ogni giorno).

Comunque, non sto dicendo di avervi svelato un segreto di bellezza. Un flacone di Deep Cleansing Oil viene venduto ogni 10 secondi e su Internet è pieno di recensioni entusiaste.

Un recensore ha scritto:

“Mi ha tolto un trucco completo in pochi secondi e si risciacqua molto bene lasciando la pelle morbida. Profumo discreto. Mai più senza”.

Numerose star di Hollywood non possono farne a meno, come Lucy Hale, Betty Gilpin e Victoria Loke.

Inoltre, è pensato per tutti i tipi di pelle e forse questo è il motivo per cui è così universalmente amato.

Certo, ho ancora voglia di provare anche altri struccanti per scoprire tante altre novità. Ma a questo punto posso dire che il DHC Deep Cleansing Oil rimarrà il mio struccante numero uno.

Se stai attualmente cercando un nuovo detergente, vale sicuramente una prova.

Compralo: olio per pulizia profonda DHC, 22,35 euro, amazon.it

