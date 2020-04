Praticare yoga in questa fase di quarantena è importante tanto quanto lo era nella vita ordinaria.

Per fare esercizio fisico a casa ci si può mettere in cerca di lezioni online, visto che in queste settimane i corsi dal vivo sono sospesi.

Sono tanti i maestri che propongono gli insegnamenti sul web.

Vale la pena di sfruttare le tante risorse che la Rete mettere a disposizione.

Per rendere la pratica ancora più rilassante possiamo curare lo spazio della casa dove ci posizioniamo.

Così come la pulizia è fondamentale, alla pari dell’ordine.

Anche la luce ha una sua importanza durante il giorno mentre se si sceglie la sera potreste procurarvi una lampada di sale e delle candele.

Abbiamo scovato anche uno spray per il corpo che è ideale per le sessioni di yoga: si tratta di Aveda Chakra 4 Balancing Body Mist – Spray Corpo.

Una fusione di oli essenziali puri miscelati secondo i principi dell’ayurveda, la medicina tradizionale utilizzata in India fin dall’antichità.

Ci sono diverse opzioni a disposizione e noi abbiamo scelto quello dedicato al quarto Chakra, quello del cuore, il centro della simpatia, l’empatia e l’amore.

Può essere vaporizzato in qualsiasi momento. Migliora lo yoga o la mediazione.

Contiene essenze di sandalo, mandarino e palmarosa e quando il chakra del cuore si trova in equilibrio, la persona sente amore e connessione verso se stesso e gli altri.

Per migliorare le performance di allenamento è importante periodicizzare il proprio calendario di allenamenti.

Dividere i giorni della settimana in base ai diversi carichi di lavoro, prediligendo circuiti a bassa o alta intensità a seconda delle proprie capacità.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata. La prevenzione inizia a tavola con una dieta possibilmente ricca di proteine, frutta e verdura.

Spazio anche ai carboidrati, ma con moderazione. Ogni scelta deve essere ponderata in questa fase.