Questo spray alla cheratina dona volume e morbidezza alla chioma

Se stai cercando uno spray per capelli districante che rappresenti una svolta nella tua messa in piega, allora prendi nota del prodotto di cui stiamo per parlarti. La chioma può essere estremamente stressata non solo in estate, a causa dei raggi solari, ma anche in inverno, quando si usa e abusa maggiormente di piastra e asciugacapelli. Come sottolineano sempre gli hairstylist, prima della messa in piega i capelli andrebbero sempre protetti con un prosotto termoprotettore. Ma non tutti riescono a trovare il giusto alleato.

Noi ne abbiamo testate uno che vale la pena provare. Parliamo dello spray alla cheratina della Phyto, che protegge efficacemente i capelli durante il trattamento termico, leviga la fibra capillare e facilita lo styling. Basta spruzzarne un po’ sulle lunghezze e subito il pettine o la spazzola avranno la strada facilitata. Apparentemente può sembrare un po’ pesante sulla chioma, ma quando i capelli saranno asciutti resterete a bocca aperta. Il prezzo varia in base al rivenditore, ma sul sito Notino è in vendita a 13,85 euro. In alternativa potete ordinarlo in farmacia, ma attenzione a non confonderlo con gli altri prodotti del marchio, come quello per aumentare il volume.

Altri prodotti per una chioma al top.

Se siete alla ricerca di uno spray che districhi i vostri capelli all’istante, abbiamo un prodotto da suggerirvi. Parliamo di Revlon Uniq One All-in-One Hair Treatment. Un trattamento ideale per chiome secchi e danneggiati, che ripara le fibre, rendendo le lunghezze morbide e pronte per la messa in piega. Non ha bisogno di essere risciacquato. La fragranza è una combinazione di bergamotto, ananas e aroma di mela verde

.C’è uno shampoo in particolare che Kate Middleton e sua cognata Meghan Markle amano, come svelato da Marie Claire Usa. Parliamo dello shampoo Kérastase Bain Oléo-Relax, un prodotto specifico per chiome ribelli, che libera dal crespo e dona lucentezza.