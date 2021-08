L’avvicinarsi delle tanto attese vacanze fa spesso pensare a piacevoli giornate da trascorrere in spiaggia per rigenerare corpo e mente. Ma queste occasioni possono essere sfruttate come vero e proprio percorso beauty. Sebbene sia risaputo che mare, sabbia e sole abbiano un effetto benefico a livello fisico e psicologico, non sempre ci si ricorda che questi elementi naturali possono essere preziosi alleati di bellezza.

Ma come fanno le acque marine, i raggi solari e la sabbia a influire sull’aspetto estetico? MioDottore – piattaforma leader nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – ha coinvolto uno dei suoi esperti, il Dottor Marco Marconi, dermatologo, per approfondire la tematica. E per condividere 10 regole auree per trasformare le giornate al lido in una sessione di spa e prolungarne gli effetti positivi anche al rientro a casa.

La protagonista in spiaggia è la pelle: rinnovata, ringiovanita e levigata

In base alle indicazioni dell’esperto della piattaforma, il mare è un alleato speciale della bellezza in quanto contribuisce al rinnovamento cellulare. Lo specialista commenta: “Grazie alle proprietà delle sue acque consente un ricambio degli strati più superficiali dell’epidermide, determinando idratazione della cute. In primis quindi ne beneficia la pelle, ma non solo: anche articolazioni e circolazione delle gambe. Mentre il sole, fautore della tintarella che spesso rende più affascinanti e regala una percezione di sé più piacevole, è anche il fattore primario che consente di fare scorta di vitamina D. Prezioso elemento che contribuisce al ringiovanimento e all’aumento delle attività anti ossidanti del corpo. A ringraziare per i benefici dell’esposizione ai caldi raggi, ci sono anche ossa e apparato scheletrico e ovviamente l’umore. Infine, la sabbia è un potente scrub naturale che leviga la cute rendendola più liscia e gradevole”.

Le 10 cose da fare per trasformare la permanenza in spiaggia in un percorso beauty completo

Grazie al supporto dell’esperto, MioDottore ha stilato una top 10 di azioni pratiche per trasformare la spiaggia in un percorso beauty. Semplici e naturali step che ci aiutano a migliorare il nostro aspetto estetico, proprio come se ci si trovassimo in una spa.

Insabbiature: un vero toccasana per la pelle. Passeggiate in acqua: ideali per tonificare la muscolatura. Camminate sul bagnasciuga: perfette per migliorare la circolazione. Coccole di crema: è bene applicare adeguatamente il prodotto solare per avere una pelle bella e protetta. Non solo acqua di mare: è importante idratarsi costantemente bevendo due litri di acqua al giorno, per migliorare il proprio organismo e avere una pelle sana. Mai dimenticare i capelli: è fondamentale proteggere anche la chioma e utilizzare spray solare per evitarne il danneggiamento. Scrub con sabbia e acqua di mare: combinati insieme, questi due elementi combattono le callosità di mani e piedi. Pausa ombra: se ci si ritaglia dei momenti per riposare lontano dai raggi solari e indossare cappelli, i danni da uv e le macchie solari saranno limitati. Idratazione per la pelle: dopo la giornata di sole è basilare utilizzare prodotti che nutrano l’epidermide. Doposole come miglior amico: è indispensabile per consentire alla pelle di migliorare nell’aspetto e al tempo stesso per combattere l’azione sfavorevole dei raggi uv.

E una volta tornati a casa? Via libera a impacchi idratanti per i piedi e maschere viso all’avocado

È possibile prolungare gli effetti benefici che mare e sole hanno regalato in vacanza anche quando si rientra dalle vacanze. Come? Mettendo in pratica alcune azioni semplici, ma particolarmente efficaci. Innanzitutto, per mantenere la pelle ben idratata è importante utilizzare costantemente creme idratanti e oli detergenti specifici. Prestando attenzione a prodotti non aggressivi e non schiumogeni. In particolare per il viso, per preservare l’abbronzatura più a lungo, si possono applicare maschere a base di avocado e camomilla. Infine, è bene non dimenticare di curare anche la chioma, utilizzando shampoo delicati. E i piedi, da trattare con impacchi idratanti per evitare il ritorno di callosità.

Per essere più belli, oltre che in salute, è buona norma al rientro dalle ferie prestare un’attenzione particolare anche all’alimentazione. Nello specifico, per mantenere i benefici del sole, è importante organizzare menu ricchi di verdure, frutta e fibre. Infine, è cruciale non abbandonare l’esercizio fisico costante, anche se leggero.

Per ottenere consigli relativi ai benefici di mare, sabbia e sole per il benessere e la bellezza della propria pelle, ma non solo, MioDottore mette a disposizione degli utenti la funzionalità di consulenza online, con circa 7.000 esperti disponibili. Nato per far fronte alle esigenze sorte con l’emergenza sanitaria, il progetto consente di incontrare via video gli specialisti della piattaforma, sia che si tratti di un primo colloquio o di appuntamenti di consueto monitoraggio del proprio benessere. Inoltre all’interno del sito, tramite la sezione “Chiedi al dottore”, è possibile rivolgere le proprie domande su dubbi e preoccupazioni ai medici della piattaforma, ricevendo un riscontro professionale entro un massimo di 48 ore.

