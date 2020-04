Anche se non ce ne siamo accorti, il tempo scorre e fuori è primavera. E, come per gli armadi, anche per la nostra skincare è ora di fare il cambio di stagione.

Scegliere una beauty routine adatta al nuovo clima è molto importante. Ecco qualche suggerimento di skincare adatta al periodo, per rinascere e prendersi cura di sé grazie all’aiuto di fiori e piante.

Rinnovare e risvegliare la pelle con scrub e peeling

In inverno il calo delle temperature e l’alimentazione più ricca mettono a dura prova la pelle causando rossore, secchezza e, spesso, una maggiore produzione di sebo favorendo l’insorgenza delle imperfezioni.

Con la primavera è il momento di risvegliare la cute e rinnovarla.

Via libera a una skincare che preveda scrub, peeling e maschere purificanti.

In questo modo favoriremo l’eliminazione delle cellule morte e permetteremo di riattivare la microcircolazione sia del viso che del corpo.

Cambiare crema giorno per la nostra skincare

Con l’arrivo della primavera è bene prediligere creme con una texture leggera, per questo i prodotti ideali sono quelli in grado di idratare ma senza appesantire.

Soprattutto è bene utilizzare soluzioni dalle proprietà illuminanti, così da togliere opacità e colorito spento causati dalla mancanza di vitamina D, tanto meglio se aiutano anche a eliminare le macchie.

Tra le ultime arrivate, la crema giorno illuminante antimacchie a base di Viniferina, estratto naturale di linfa di vite, presentata in anteprima sul mercato italiano insieme ad Abiby nella beauty box di aprile.

Skincare, usare uno spray idratante viso

Per preparare al meglio la pelle prima dell’applicazione del trucco, gli spray idratanti sono ottimi alleati, perché sono spesso caratterizzati da una texture frizzante che permette di idratare, rinfrescare e rilassare la cute prima dell’applicazione del makeup.

Molti di questi possono essere usati anche come fix spray: un modo pratico e veloce per fissare il trucco e farlo durare più a lungo, anche quando le temperature si alzano.

Prendersi cura delle labbra

In primavera le labbra hanno bisogno di rinascere e sbocciare.

Un ottimo alleato in questo caso è un balsamo da portare sempre con sé e in grado di ammorbidire e rimpolpare le labbra in ogni momento della giornata.

Simbolo del periodo è Flower Jelly, il gloss trasparente del brand inglese Stylondon, che ha al suo interno un bellissimo fiore essiccato.

Aiutare i capelli con maschere rinforzanti

Con la primavera anche i capelli subiscono il cambio stagione ed è più facile che cadano o si spezzino.

Per proteggerli e rinforzarli non possono mancare nella nostra skincare maschere condizionanti e a base di complessi multi-vitaminici di amminoacidi.

Questi nutrono la chioma donando una nuova morbidezza e la lucentezza persa durante i mesi più freddi.