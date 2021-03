Un potente siero viso schiarente che, secondo chi lo usa, spazza via i resti di acne e elimina le macchie dovute ai danni del sole e lascia una pelle uniforme e luminosa. E, la cosa più incredibile, è che non ci mette mesi e mesi come tanti altri sieri contro le macchie. Questo vuol dire che, se ancora non stai usando il siero viso schiarente correzione rapida delle macchie di Murad, dovresti assolutamente correre ai ripari.

Alcune persone riferiscono di aver visto una incredibile differenza nell’iperpigmentazione della pelle in appena quattro giorni di utilizzo, anche se la maggior parte degli acquirenti sostiene che ci vuole un mese di utilizzo regolare prima che “le macchie dovute all’età praticamente scompaiano”.

Ma, su tutta la linea, la conclusione è unanime: questo siero viso schiarente “fa miracoli” contro le macchie scure.

Come spiega a InStyle la dottoressa Loretta Ciraldo, dermatologa con sede a Miami con oltre 40 anni di esperienza, il merito è tutto nella formula. Questo siero viso schiarente è composto da una combinazione di resorcinolo, acido tranexamico e acido glicolico.

Perché funziona

Il resorcinolo è quello che viene chiamato un “inibitore della tirosinasi”, che limita l’attività di un enzima necessario per creare la melanina, il principale pigmento della pelle. Sulla stessa linea, l’acido tranexamico blocca il trasferimento del pigmento dai melanociti, che producono la melanina, ai cheratinociti. Infine, l’acido glicolico elimina i cheratinociti carichi di pigmenti dalla superficie della pelle, il che riesce a rendere la pelle più luminosa.

A questo punto non sorprende se gli acquirenti sostengono che il siero è “il Santo Graal” in grado di ridurre macchie scure, occhiaie e cicatrici.

È così efficace che può prenderti alla sprovvista: “Ottimo prodotto , in poco tempo sparite tutte le macchie scure dovute al sole e all’età. Texture favolosa, il prodotto si stende benissimo e ne basta poco ogni giorno quindi la confezione dura parecchio” scrive un acquirente.

Alcuni clienti entusiasti notano che sembra persino avere un effetto sulle voglie e sul melasma in circa un mese, sebbene la maggior parte dei dermatologi dubitino che qualsiasi trattamento topico possa avere un impatto sulle voglie.

E’ vero, non è proprio un prodotto economico. Ma a leggere le recensioni, che sembrano essere unanimi, a quanto pare questo siero viso schiarente vale tutti i soldi spesi.

E se avete voglia di provare il prodotto ma non siete certi di spendere così tanto, c’è una buona notizia: il sito di Lookfantastic mette a disposizione la confezione da viaggio. Potrai così provare il prodotto con questa mini taglia pagando meno di 30 euro. Inoltre, in questo momento sul prodotto c’è anche uno sconto del 20% aggiungendo il codice che appare sotto il carrello. E’ un motivo per provare, direi.