Un siero viso all’acido ialuronico che, secondo chi lo usa da tempo, idrata la pelle e illumina l’incarnato con pochissimi utilizzi. Se l’acido ialuronico è la stella indiscussa nelle formule dei prodotti di bellezza, un motivo c’è. Il potere benefico di questo ingrediente (che nonostante il nome, acido non è) è ormai noto ai più. L’acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal corpo umano, ed è uno dei componenti più importanti dei tessuti connettivi. In cosmetica, è noto per la sua capacità di rimpolpare e idratare la pelle in modo efficace e sicuro.

Per questo motivo, quando ho trovato su Amazon questo siero viso all’acido ialuronico di Elbbub non ci ho pensato un secondo a dargli una chance. Soprattutto, dopo aver letto le decine e decine di recensioni positive su questo prodotto economico (costa meno di 10 euro!) che sembra essere il Santo Graal dei prodotti di bellezza.

A quanto pare, la forza di questo siero viso è tutta nella sua formula. Contiene infatti acido ialuronico estremamente concentrato e a basso e ad alto peso molecolare, che garantisce la massima idratazione e ottimo assorbimento. Questa caratteristica, inoltre, lo rende efficace nel combattere l’invecchiamento della pelle e ha un’azione immediata e a lungo termine.

Questo siero viso all’acido ialuronico, a differenza di altri sieri, non è di origine animale ma sintetizzato attraverso microorganismi naturali, ottenendo un principio attivo della massima purezza. L’aggiunta di ingredienti come alga spirulina biologica e acqua di rose, rende questo siero viso all’acido ialuronico un prodotto super idratante e nutriente. Infine, gli estratti di Aloe Vera garantiscono un forte effetto distensivo, che contribuisce a mantenere la pelle elastica e a combattere l’invecchiamento.

CORTESIA: ELBBUB

Centinaia di recensioni positive per questo siero viso

Ma se non credete a me, vi basterà leggere le decine di commenti eccellenti lasciati da chi lo usa regolarmente. Un cliente ha scritto: “Prodotto fantastico, arrivato in tempi rapidi e in condizioni perfette. Dopo solamente pochi utilizzi ne ho notato subito i risultati benefici sulla mia pelle, che è diventata più morbida e con meno difetti. Anche il prezzo è veramente basso per un prodotto come questo. Lo consiglio vivamente. Semplicemente perfetto”.

Leggi anche: Questa crema anti rughe rassodante con acido ialuronico è tra le più amate ed è ora in sconto

Un altro recensore dice: “E’ un po’ che provo sieri all’acido ialuronico/vitamina c/antirughe ma, avendo la pelle un po’ secca, ho avuto molti problemi con altri prodotti: la pelle tira, si scalda. Questo siero è perfetto, ha una consistenza quasi “gelatinosa”, si stende come acqua e si assorbe rapidamente. Non secca la pelle né la lascia troppo grassa”.

Insomma, considerando che questo siero costa meno di 9 euro, tanto vale dargli fiducia, non trovate?

E’ nato il CANALE TELEGRAM DEGLI SCONTI DI BELLEZZA: risparmia fino all’80% sui tuoi acquisti.

Categoria: bellezza, make-up, skincare e benessere.

Nel canale Telegram troverai: OFFERTE LAMPO selezionate, ERRORI di prezzo, Codici SCONTO, Aggiornamenti LIVE IN TEMPO REALE.

Cerchiamo e scoviamo i migliori prodotti di bellezza in sconto. Spesso sui siti (Amazon, Sephora, Douglas e molti altri) appaiono prezzi strepitosi disponibili solo per pochi giorni o addirittura ore.

Il CANALE TELEGRAM SCONTI BEAUTY ADVICE ti aiuterà a trovarli e ad approfittare degli sconti. Unisci nella prima community dedicata agli sconti dei prodotti beauty!