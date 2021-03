Il miglior affare di primavera per la cura della pelle è arrivato: il siero rassodante e liftante di Perricone MD puoi ora averlo a metà prezzo sul sito del marchio pagandolo 59 euro invece che 109. Si tratta di uno dei marchi più prestigiosi e considerati efficaci per quanto riguarda la skincare.

I potenti ingredienti di questo siero rassodante, migliorano rapidamente l’elasticità, la luminosità e le imperfezioni della pelle.

Con l’avanzare dell’età, il nostro corpo produce meno poliammina, un composto naturale che stimola la crescita del collagene nella pelle. Questo siero contiene un fattore di crescita poliamminico ad alta potenza per aumentarne la produzione e, a sua volta, migliorare l’aspetto della pelle. Contiene anche una membrana a guscio d’uovo per proteggere la pelle dagli agenti esterni e aumentare il turnover cellulare. Inoltre contiene anche retinolo per esfoliare e levigare.

Si tratta di un prodotto davvero efficace. Chi lo usa, sostiene che questo siero rassodante è riuscito a correggere una moltitudine di problemi, dalla zona T unta ai pori dilatati fino a liftare la pelle non più soda. Sul sito americano di Ulta, un acquirente dice che questo prodotto è riuscito a rassodare la pelle e a ridurre le linee sottili in poco tempo, tanto che la pelle sembra essere “di 20 anni più giovane”.

L’unico problema -se così si può chiamare- di questo siero rassodante è il prezzo. Infatti, si tratta di un prodotto non proprio economico, nonostante chi lo usa sostiene che vale ogni centesimo speso. Ora però puoi approfittare di uno sconto super. Il sito di Perricone MD ha infatti metto questo siero rassodante tra i pezzi outlet con uno sconto del 50%.

Puoi quindi acquistarlo a 59 euro invece che 109. Unico “neo”, che si tratta di prodotti che hanno scadenza a breve termine. Il siero, per esempio, scade ad agosto 2021. Essendo ora a marzo, però, hai ben 5 mesi per finire il siero in tempo. Anche se usato con parsimonia, avrai tutto il tempo per finire la boccetta e non sprecarne nemmeno una goccia.

Cosa aspetti allora di approfittare di questa magnifica offerta?